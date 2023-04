“GF Vip Party”, Alfonso Signorini: “In finale? Ci avrei visto bene Antonino Spinalbese”

Il conduttore parla del percorso dell’ex gieffino nella Casa del “Grande Fratello Vip”

Al “GF Vip Party” Alfonso Signorini interviene prima dell’inizio della finale del “Grande Fratello Vip“. Ospite di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, il conduttore anticipa alcuni particolari dell’ultima serata del reality di Canale 5 e fa sapere che sarà “indimenticabile“. Prima di andare via Signorini, però, spende qualche parola per gli eliminati e svela il nome di chi avrebbe voluto questa sera in finale. “Avrei visto bene in finale Antonino – ha commentato senza esitare – Inizialmente ci aspettavamo la solita storia del personaggio che si presenta come l’ex di Belen, invece ha saputo fare un suo percorso”.

I vipponi rimasti nella casa sono sette. Ma solo cinque sono, per il momento, in finale. Si tratta di Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Sofia Giaele De Donà. Milena Miconi e Alberto De Pisis, invece, sono in nomination. Chi vincerà al televoto si aggiungerà ai cinque finalisti.