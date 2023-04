Chi è Bella Kidman Cruise, la figlia maggiore di Nicole Kidman e Tom Cruise

La trentenne figlia adottiva dei due attori, vive lontano dai riflettori, ed è un’appassionata di arte e design

Nonostante sia la figlia di Tom Cruise e Nicole Kidman, Bella Kidman Cruise è nota soprattutto per la sua riservatezza. Da tempo, infatti, la trentenne ha scelto di rimanere lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo e dalla vita patinata dei social. Ma è bastato che Bella pubblicasse un autoscatto su Instagram per tornare a parlare della figlia adottata dalla celebre coppia di attori nel 1992, circa 9 anni prima della loro separazione definitiva.

CHI È BELLA KIDMAN CRUISE

Adottata nel 1992 da Nicole Kidman e Tom Cruise, dopo che la coppia aveva perso un figlio a causa di una gravidanza extrauterina, Bella ha trascorso la sua infanzia in compagnia del fratello adottivo Connor. Poi, quando i genitori si sono separati e hanno ottenuto l’affidamento congiunto dei figli, la ragazza ha scelto di rimanere a vivere con il padre, proprio come ha fatto Connor. La vicinanza con Tom Cruise l’ha portata a diventare membro di Scientology, il movimento religioso all’interno del quale ha acquisito da poco il ruolo di “auditor”, ossia di consulente spirituale.

“Il processo di auditing è stato esattamente ciò di cui avevo bisogno… Quello che ho provato iniziando la mia avventura di auditing è stato inaspettato. Era quello che stavo cercando. Il pezzo mancante”, ha raccontato Bella Kidman Cruise in una lettera scritta e indirizzata a una filiale della chiesa di Londra. Una decisione che la mamma Nicole accetta pur non condividendo a pieno. “Sono adulti. Sono in grado di prendere le loro decisioni – ha dichiarato la Kidman a proposito della scelta dei suoi figli di fare parte del movimento religioso -. Hanno fatto delle scelte per essere Scientologist e come madre è mio compito amarli. Non importa quello che fa tuo figlio, il bambino deve sapere che c’è amore disponibile e io sono qui”.

Ma oggi Bella si gode la sua vita, lontana dai genitori adottivi. Vive a Londra insieme al marito Max Parker, dove coltiva la sua passione per l’arte e per il design. Sempre lontana dai riflettori, se non fosse che qualche giorno fa la bella trentenne ha condiviso su Instagram una Storia che mostra il suo cambio di look, mandando letteralmente in visibilio i social.