Brad Pitt ha venduto la sua villa “infestata dai fantasmi”: lì sono cresciuti i suoi sei figli

L’attore è riuscito a “liberarsene” ad un prezzo venti volte superiore a quello dell’acquisto

Brad Pitt ha venduto la sua villa “infestata dai fantasmi”. Si tratta della lussuosa proprietà nel quartiere di Los Feliz a Los Angeles nella quale ha cresciuto i suoi sei figli, Maddox, 21, Pax, 19, Zahara, 18, Shiloh, 16 e i gemelli di 14 anni Knox e Vivienne, insieme all’ex moglie Angelina Jolie, 47 anni. La star di “Babylon”, 59 anni, ha trovato un acquirente ed è riuscito ad ottenere circa 40 milioni di dollari, un prezzo quasi venti volte superiore a quello a cui l’aveva acquistata nel 1994.

La storia dell’acquisto

L’attore premio Oscar, che dopo l’acquisto ha apportato numerosi lavori di ristrutturazione e ampliamento alla casa, avrebbe deciso di liberarsi dell’enorme proprietà perché “alla ricerca di qualcosa di più piccolo” a Los Angeles, come spiega una fonte a People. Pitt ha acquistato la villa nel 1994 per 1 milione e 700mila dollari da Cassandra Peterson, meglio conosciuta come “Elvira, la regina delle tenebre”, icona dell’horror oggi settantunenne, la quale aveva informato la star che la casa era “infestata dai fantasmi”.

In un’intervista a People la Peterson ha raccontato che l’attore si era mostrato “molto eccitato” e tutt’altro che timoroso nel sapere di dover convivere con presenze spettrali: “Lo trovava molto bello”. “Lo avevo avvertito che lì dentro erano successe molte cose strane da quando io e mio marito ci eravamo trasferiti”, ha detto Cassandra ricordando i suoi incontri con Pitt. La donna ha raccontato di aver visto “persone che camminavano al piano di sopra… Una volta un fantasma seduto al piano di sotto davanti al camino … e una persona che galleggiava sul fondo della piscina, cose del genere”. Poi ha aggiunto: “So che sembra strano. Io sono Elvira. So che te lo aspetti da me, vero?. Ma vi giuro che non ho allucinazioni, non ero fatta e non riesco a spiegarmi queste cose”.

La Peterson ha detto che gli eventi spettrali sarebbero iniziati subito dopo che lei e il suo ex marito, il musicista Mark Pierson, si sono trasferiti nella villa di 29 stanze. Pare che l’ex coppia abbia persino “fatto entrare un prete per fare un esorcismo”. Ma nonostante questi racconti dell’orrore, Pitt si è mostrato entusiasta: “Voglio dire, non ci sono molti acquirenti per i quali i fantasmi possano diventare un punto di forza, ma lui ha detto, ‘Oh, è fantastico.'”. In particolare l’attore si sarebbe “innamorato” del grande soggiorno e della sala da pranzo, che avevano pannelli in mogano massiccio e soffitti in rame.

Pitt-Jolie e i dissidi legali

Dopo la loro separazione e da quando sono stati dichiarati legalmente single nel 2019, l’ex coppia è in trattative in corso per quanto riguarda la custodia dei figli e la spartizione dei loro beni finanziari, inclusa un’altra proprietà impressionante: la loro tenuta di Château Miraval nel sud della Francia. La proprietà si trova su 1.200 acri lungo un’antica strada romana a Correns, in Francia e contiene più strutture del XVII secolo. È servito come rifugio di famiglia per l’ex coppia e i loro figli, oltre a ospitare il loro matrimonio nel 2014. Sebbene non abbiano ufficialmente acquistato la casa fino al 2012 (per una stima di 60 milioni di dollari), la coppia ha firmato un contratto di locazione a lungo termine sulla proprietà nel 2008.

Il “castello” del sud della Francia è diventata la “passione” di Pitt e sotto la sua guida è diventato uno dei produttori di vino rosato più apprezzati al mondo. Ma nell’ottobre 2021, Jolie “ha preteso” di vendere la sua partecipazione ad un miliardario russo Yuri Shefler, contestualmente alla sentenza provvisoria di un giudice che concedeva all’ex l’affidamento del 50/50 nell’aspra battaglia della coppia per l’affidamento dei loro cinque figli minori dell’epoca.

Dopo averlo scoperto l’attore ha fatto causa all’ex moglie. Sembra infatti che la società di Shefler interferisca con Brad nella produzione del pregiato champagne, impedendo all’attore di portare avanti il suo business milionario.