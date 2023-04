“Amici 22”, Samu: “Da Monreale a New York, comincia il sogno”

Il ballerino e attore, protagonista del film “Stranizza d’amuri”, si racconta in un video dopo l’eliminazione nella terza puntata del Serale

Samuele Segreto, per tutti Samu, parla per la prima volta dopo l’esperienza ad “Amici 22“. Il ballerino e attore 18enne, protagonista del film “Stranizza d’amuri”, si racconta in un video dopo l’eliminazione nella terza puntata del Serale. “Mi hanno dato una borsa di studio di un anno a New York, è stato surreale pensare che a settembre ero a Monreale e a settembre prossimo sarò a New York”.

Le prime parole di Samu in un video

Samu si è raccontato in un video pubblicato da Witty: “E’ un sogno che mi hanno messo nelle mani, nel primo periodo era tutto strano, era tutto strano e magari avevo un freno, pian piano sono riuscito a far uscire tutto, a volte anche sentendomi in imbarazzo però fregandomene… ce l’ho sempre messa tutta, sono sempre stato determinato. Ho avuto la fortuna di avere una famiglia bellissima, che mi appoggia, che ha sempre creduto nei miei sogni. Sono troppo grato ai ragazzi che mi hanno accompagnato, in bocca al lupo a tutti, vi voglio bene… Ci vediamo fuori. E soprattutto in bocca al lupo a me per tutto quello che verrà.

Il post sui social

“Non posso che essere grato alla vita per avermi dato la possibilità di vivere un’esperienza del genere – ha scritto Samu su Instagram – Amici è stata una montagna russa di emozioni. Per capire realmente cosa ti dà questo programma devi avere la fortuna di viverlo e io l’ho avuta. Ho trovato tantissime persone meravigliose che hanno creduto in me, dei compagni di viaggio indimenticabili e un’organizzazione pronta a sfornare sogni per dei ragazzi che dedicano la propria vita a questo… Sono grato a tutte le persone che fanno parte di questa dimensione surreale perché ho imparato tantissimo da ognuno di voi. Sono grato a tutte le persone che da casa mi hanno dato e continuano a darmi così tanto affetto inaspettato che spero nel mio piccolo di riuscire a ricambiare a ognuno di voi. Un ringraziamento speciale va a tutti i professionisti che mi hanno seguito supportato, sopportato e motivato dall’inizio alla fine”.

Samu protagonista del film “Stranizza d’amuri”

Il film è ispirato al duplice omicidio commesso il 31 ottobre 1980 a Giarre (Catania), quando Giorgio Agatino Giammona e Antonio Galatola scomparsi da due settimane, furono trovati morti, mano nella mano, uccisi da un colpo di pistola alla testa. Un caso fondamentale nella storia del movimento di liberazione omosessuale italiano in quanto portò alla fondazione del primo circolo Arcigay. “Stranizza d’amuri” ci porta nella Sicilia del 1982. Mentre le tv trasmettono i mondiali di calcio, due adolescenti, Gianni (Samuele Segreto) e Nino (Gabriele Pizzurro), si incontrano per caso e sognano di vivere il loro amore senza paura. Una cosa quest’ultima che non può sottrarsi al pregiudizio del paese e delle rispettive famiglie.