YOU, la stagione 4 sarà ambientata a Londra: Ecco tutti i nuovi personaggi

Tilly Keeper, Amy Leigh Hickman e Ed Speleers si sono uniti al cast insieme ad altri 11 attori

Nuovo cambio di ambientazione confermato per YOU. Non si tratta tuttavia di Parigi, come l’ultimo finale di stagione ci aveva portati a credere. Dopo le speculazioni degli ultimi giorni, favorite da alcuni casting, Netflix ha rivelato che le prossime vicende del thriller di successo con Penn Badgley, di fatto la quarta stagione, si svolgeranno a Londra, nel Regno Unito. Per l’occasione, il servizio streaming ha annunciato numerose aggiunte al cast, inclusi Tilly Keeper (EastEnders), Amy Leigh Hickman (Strike Back) e Ed Speleers (Downton Abbey).

YOU 4: I nuovi personaggi

In aggiunta a Badgley, interprete dello stalker e assassino Joe Goldberg, nella quarta stagione rivedremo Tati Gabrielle, la cui Marienne è diventata la di lui nuova ossessione, per la quale si è lasciato alle spalle Madre Linda e diversi (altri) cadaveri per seguirla a Parigi. Dalle notizie precedenti sappiamo inoltre che Charlotte Ritchie (Call the Midwife) e Lukas Gag (The White Lotus) faranno parte del cast con i ruoli di Kate, una ragazza intelligente, indipendente, benestante, estremamente fedele ai suoi amici e assolutamente diffidente con tutti gli altri il cui divertente ma egocentrico fidanzato, il festaiolo Malcolm, introduce Joe nella loro cerchia; e Adam, il figlio più giovane di un ricco magnate della East-Coast, famoso per non essere riuscito a soddisfare in modo spettacolare gli standard della sua venerabile e fortunata famiglia, e anche un imprenditore e giocatore d’azzardo che ospita feste grandiose e si dimostra un amico divertente, benché nasconda una miriade di segreti e problemi di dipendenza.

Questi quattro saranno figure centrali della quarta stagione insieme ai tre personaggi interpretati da Keeper, Hickman e Speleers. Gli altri 11 (!) elencati qui di seguito con loro saranno invece personaggi ricorrenti:

• Lady Phoebe (Tilly Keeper): Tanto dolce e gentile quanto ricca, popolare e caotica, qualsiasi cosa fatta da Phoebe, anche la più banale come una ceretta, è stata documentata dai tabloid sin da quando aveva 15 anni. Mondana, aristocratica e con un nutrito gruppo di fan accaniti al seguito, Phoebe mostra la sua vera essenza quando è sola con i suoi amici. È una cheerleader incrollabile, in particolare per il suo fidanzato americano Adam. È la migliore amica di Kate e anche una carta jolly: quando la sfortuna colpirà, sarà all’altezza della situazione o andrà in pezzi?

• Nadia (Amy Leigh Hickman): Con una specializzazione in letteratura, un amore per la narrativa di genere e l’ambizione di essere un’autrice seria, Nadia è una giovane donna la cui schiettezza e profondità sono una copertura perfetta per le insicurezze di chi come lei non è stata mai accettata dal suo gruppo di coetanei. Ha commesso gravi errori, i quali ora minacciano di distruggere la sua vita. Avrà bisogno di aiuto, non importa se provenga dalle persone sbagliate.

• Rhys (Ed Speleers): L’asciutto e irriverente Rhys è un autore il cui libro di memorie gli ha procurato consensi e pressioni per avviare una carriera politica. Nato nella povertà, Rhys ha vissuto una vita traumatica prima di fare soldi, andare a Oxford e farsi gli amici giusti. Ora si muove facilmente in qualsiasi circolo sociale, mentre persegue i propri scopi. Non ha molto tempo da dedicare alle feste, ma gli piace rimanere in contatto con la sua eccentrica cerchia di amici. Dopotutto, erano lì per lui durante la sua giovinezza travagliata.

• Sophie (Niccy Lin): Un’imprenditrice nel corpo di una viziata jetsetter. La si mostra sdraiata in bikini sui social network, ma ogni aspetto del suo feed rappresenta accordi di sponsorizzazione molto remunerativi negoziati con grande astuzia. Sotto il suo aspetto stravagante, Sophie è una vigile protettrice del fratello, l’introverso artista Simon.

• Simon (Aidan Cheng): Impossibile da impressionare, Simon detesta le chiacchiere e gli estranei. Figlio di un magnate delle tecnologie cinese, istruitosi a Oxford, ha mostrato che il mondo si sbagliava quando, nonostante la sua ricchezza e la sua vita perfetta, si è dimostrato un artista degno di acclamazione.

• Malcolm (Stephen Hagan): Privilegiato dalla nascita, Malcolm è un professore di letteratura che gode di tutti i vantaggi sociali del lavoro senza lavorare davvero granché. Un bon vivant amante della droga, la sua cordialità può trasformarsi in bullismo se gli si va contro. Sta uscendo con Kate, brillante e di successo, il che la dice lunga sulla sua stessa intelligenza e maturità, ma ci sono alcuni aspetti del suo comportamento i quali invece dicono tutt’altro.

• Roald (Ben Wiggins): Discendente di un’antica famiglia aristocratica i cui nomi si trovano su molti edifici in giro per l’Europa, Roald è attraente, elegante e dotato di ottime maniere, ma anche freddo, per non parlare delle voci su un lato oscuro nascosto.

• Gemma (Eve Austin): Membro di una privilegiata cerchia di amici conosciutisi a Oxford, Gemma non ha mai pensato alla vita oltre il prossimo evento esclusivo, la prossima sfilata di moda o il prossimo appuntamento. È un’amica divertente con la quale fare festa, ma la sua vita isolata e agiata l’ha resa incredibilmente cieca e sorprendentemente priva di empatia verso chi ha meno.

• Blessing (Ozioma Whenu): Una principessa nigeriana con diverse lauree, Blessing è un’investitrice con la passione per le criptovalute. Pungente, amante del divertimento e fedele solo ai suoi amici universitari, Blessing ha una spensierata propensione al rischio nella vita e negli affari che più e più volte ha dato i suoi frutti. Qual è il suo segreto? Crede che stiamo vivendo tutti in una simulazione, quindi solo gli sciocchi si fermerebbero dal fare ciò che vogliono.

• Connie (Dario Coates): Connie ha frequentato Oxford con il gruppo di Kate e Phoebe. È altolocato, elegante e uno sportivo rammollito. È anche chiassoso, sboccato e ama le scommesse, i cavalli, bere e farsi di cocaina. È lecito ritenere che Connie non abbia mai dovuto affrontare conseguenze negative nella propria vita.

• Vic (Sean Pertwee): L’autista, la guardia de corpo e il “fornitore” di Adam. Orgoglioso e vestito in modo impeccabile, Vic è leale e custodisce molti dei segreti di Adam e dei suoi amici. Non ha paura di sporcarsi le mani per proteggerli: il lavoro viene sempre prima di tutto. Gli estranei sono trattati con educato ma totale sospetto da lui.

• Edward (Brad Alexander): Uno studente universitario popolare e abituato a essere il più brillante nella stanza, Edward è il figlio del proprietario di un potente mezzo di informazione. Ha una feroce rivalità con la compagna di studi Nadia.

• Dawn (Alison Pargeter): Lei è quel tipo di persona che noteresti in mezzo a una folla, e questo la aiuta con il suo lavoro di paparazzo. Se sei una persona determinata a evitare di finire nell’obiettivo di una macchina fotografica, Dawn potrebbe rappresentare un problema.

• Elliot (Adam James): Stanco del mondo, tranquillo, con i piedi per terra e allergico al dramma, Elliot vive in California da decenni, ma il suo lavoro lo porta a viaggiare in tutta Europa. Il suo datore di lavoro è potente e lui è sempre a sua disposizione, non importa quanto sia impegnativo il compito.

