Wanda Nara chiusa in ascensore con il suo bodyguard: racconto shock dell’uomo

Il gossip attorno alla famiglia di Wanda Nara e Mauro ritardi non si placa, e questa volta a far discutere sono le dichiarazioni del bodyguard dell’influencer Argentina che ha rilasciato un racconto quasi shock.

Sono numerosi rumors che ruotano attorno alla coppia formata da Wanda Nara e Mauro Icardi, in diverse occasioni si è parlato anche di alcuni possibili tradimenti che entrambi abbiano messo in atto ma che non trovo non ha reale totale conferma. Recentemente, però a far discutere sarebbe stato il presunto flirt che Mauro Icardi avrebbe avuto con China Suarez, anche se la stessa nana ha fatto riferimento solo ad alcuni messaggi che i due si sarebbero scambiati prima che lei scoprisse.

A far discutere il web in queste ore, invece, troviamo una dichiarazione piccante rilasciata da un bodyguard che per diverso tempo è stato servizio della modella argentina.

Il presunto tradimento di Wanda Nara

Ebbene sì, a tenere banco nel mondo del web troviamo la pubblicazione di nuovo gossip che riguarda proprio Wanda Nara. Ancora una volta, per la modella e procuratrice nonché moglie di Mauro e tardi si torna a parlare di un flirt avuto non molto tempo fa con una delle sue guardie del corpo.

La notizia in questione è stata smentita in un primo momento della stessa Nara, ma a riaccendere il gossip sono state le dichiarazioni rilasciate ad una televisione argentina dall’uomo che, a quanto pare, si è lasciata andare a dettagli che riguardano appunto il fatidico incontro che i due hanno avuto in ascensore.

“Le due volte che siamo stati da soli…”



Longueira Augustin, è stato intervistato dal programma argentino rilasciando la seguente dichiarazione sull’incontro avuto in ascensore: “Wanda è una donna molto attraente e confesso che mi sarebbe piaciuto avere qualcosa di diverso con lei. Le due volte che siamo stati soli, in particolare in ascensore, sono stati minuti lunghissimi”.