Tradimento Totti – Blasi. Fabrizio Corona si vendica cosi: rivelazione sconvolgente

Il presunto tradimento di Francesco Totti nei confronti della moglie Ilary Blasi torna al centro del gossip. A parlare questa volta, l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona



E’ stata una delle questioni più chiacchierate degli ultimi tempi quella riguardante il presunto tradimento dell’ex capitano della Roma nei confronti della moglie. L’evento risalirebbe a circa sedici anni fa, quando i due erano pronti per convolare a nozze e Ilary era in attesa del loro primo figlio Cristian.



A tirar fuori lo scandalo era stato proprio Fabrizio Corona, ai tempo all’apice della sua carriera, che aveva reso nota la presunta scappatella clandestina di Francesco Totti con la showgirl Flavia Vento. Non vi era stata nessuna conferma e le voci sono state lentamente messe a tacere; nessuno ha però dimenticato.

A distanza di molti anni, il caso si riapre. Nel 2018, durante una puntata del Grande Fratello Vip, in cui era ospite Corona, la conduttrice Ilary Blasi trovò il coraggio di riportare a galla i vecchi malumori tra loro due. Attaccò in diretta l’ex re dei paparazzi, ridicolizzandolo davanti a tutta Italia e ricordandogli cosa le aveva fatto tanti anni prima. La questione sembrava essersi così chiusa definitivamente, invece oggi, per l’ennesima volta, la questione torna al centro dell’attenzione di tutti.

Ospite di Francesca Fagnani nel suo programma Belve, in onda su Rai2, Ilary Blasi si racconta in una lunga intervista dove ripercorre le tappe fondamentali della sua vita privata e della sua carriera. Impossibile quindi non parlare del suo amore con Francesco e del presunto tradimento passato. La Blasi afferma di essere sicura che sia stato solo un caso montato ad hoc da Fabrizio Corona per gettare fango sul suo matrimonio. La risposta dell’ex marito di Nina Moric, questa volta non tarda ad arrivare e lascia tutti senza parole. Tramite social Corona ha risposto alla bella conduttrice affermando che non si è trattato di alcun complotto ma di ‘semplici corna’.



