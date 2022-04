Rai Isoradio, Cristina D’Avena oggi a Igor Righetti: “Un politico sexy? Silvio Berlusconi, è anche molto affascinante e dolce”

Questa settimana saliranno a bordo de “L’autostoppista”, l’auto più famosa d’Italia, anche Massimo Boldi, Mago Forest, Giulio Basoccu, Marco Castoro, Giorgio Porcino, Serena Brancale, Federico Coccia, Dante Caserta e Lorenzo Castelluccio

“Un politico italiano che reputo sexy? Ho conosciuto il grande Silvio Berlusconi, è un uomo non soltanto sexy, ma anche estremamente affascinante e intrigante. Ero una ragazzina quando lo incontrai: è una persona straordinaria e dolce”. È quanto rivelato dalla cantante e conduttrice televisiva Cristina D’Avena a Igor Righetti durante il suo “passaggio” a “L’autostoppista” in onda oggi dalle 17 alle 18 su Rai Isoradio.

Questa settimana saliranno a bordo dell’auto più famosa d’Italia anche Massimo Boldi, Mago Forest, Giulio Basoccu, Marco Castoro, Giorgio Porcino, Serena Brancale, Federico Coccia e Dante Caserta e Lorenzo Castelluccio. “L’autostoppista”, in onda dal lunedì al giovedì dalle 17 alle 18 su Rai Isoradio, è il primo programma radiofonico pet friendly dove il co-conducente è il bassotto Byron, che interagisce con gli “autostoppisti” su temi legati ai diritti degli animali, seguitissimo format nato dalla creatività del giornalista e conduttore radiotelevisivo Igor Righetti, il “papà” della celeberrima trasmissione quotidiana “Il ComuniCattivo” trasmessa per 12 anni consecutivi su Rai Radio 1 con versioni televisive su Rai2 e al Tg1 Libri su Rai1, e ideatore per Radio Rai, nel 2004, del primo radio reality a livello internazionale “In radio veritas” al quale parteciparono anche Mario Monicelli, Renzo Arbore e Giorgio Albertazzi. Per questo suo format crossmediale innovativo che ha subito riscosso grande successo su Rai Isoradio diretta da Angela Mariella, Righetti si è ispirato all’esilarante commedia “Il tassinaro” diretta e interpretata nel 1983 da suo cugino Alberto Sordi. In ogni puntata, il conduttore-conducente Righetti offre un passaggio sulla sua auto a personaggi celebri rimasti in panne, ignari, però, di salire a bordo di un prototipo di vettura mai entrato in produzione in quanto anarchico e sovversivo. Grande attenzione viene rivolta anche al mondo dei social network con lo spazio “Le pet star dei social” dove l’influencer con oltre 200 mila follower, Lorenzo Castelluccio, va alla scoperta di cani, gatti, ma anche furetti, pappagalli, galline, papere e maialini che sui loro account social hanno centinaia di migliaia o milioni di seguaci.

Tra i 312 “autostoppisti” già saliti a bordo figurano, tra gli altri, Mara Venier, Renzo Arbore, Al Bano Carrisi, Piero Chiambretti, Vittorio Sgarbi, Piero Angela, Renato Pozzetto, Vittorio Feltri, Pupi Avati, Barbara Palombelli, Iva Zanicchi, Katia Ricciarelli, Beppe Severgnini, Simona Ventura, Caterina Balivo, Adriano Panatta, Mara Maionchi, Giovanni Allevi, Gianfranco Vissani, Santo Versace e Massimo Giletti.



Gli “autostoppisti” di questa settimana.

Lunedì 4 aprile: la cantante e conduttrice televisiva Cristina D’Avena, il medico veterinario e dottore di ricerca all’Università di Teramo, Federico Coccia



Martedì 5 aprile: l’attore e produttore cinematografico Massimo Boldi, il vice presidente del Wwf Italia Dante Caserta e la cantante Serena Brancale



Mercoledì 6 aprile: il medico veterinario Giorgio Porcino, lo chef gelatiere Massimiliano Scotti, il giornalista e critico televisivo Marco Castoro e l’influencer Lorenzo Castelluccio



Giovedì 7 aprile: il comico e conduttore televisivo Mago Forest, il chirurgo plastico ed estetico Giulio Basoccu