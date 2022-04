Il conduttore del Grande Fratello Vip ha confessato il suo rammarico nel non avere alcun più rapporto con Soleil Sorge

Alfonso Signorini ha deciso di rispondere ad una serie di domande dei suoi follower su Instagram. Molte sono state le curiosità degli utenti per il conduttore del Grande Fratello Vip. In particolare, i rapporti con gli ex protagonisti della sesta edizione, tra cui le sorelle Selassié, Alex Belli e Soleil Sorge.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini inedito retroscena: “Con Soleil Sorge nessun rapporto”

Ma andiamo con ordine. Innazittutto Signorini ha specificato di non sentire affatto la mancanza del reality, forse alla luce dei sei mesi di durata della recente edizione. Alla domanda se alcuni comportamenti degli ex gieffini non gli siano piaciuti, il conduttore ha risposto con un eloquente “troppi” e sull’eventualità che la prossima possa essere solo una versione Nip, Alfonso lo ha escluso anche se lo preferirebbe:

No, la mia era solo una speranza ma per ora non vedo possibilità. Fosse per me lo farei solo NIP.

Sugli ex gieffini, ha definito Alessandro Basciano e Sophie Codegoni due “matti e simpatici”, ha svelato inoltre di non aver alcun rapporto con Soleil Sorge, “Con Soleil nessun rapporto, purtroppo” al contrario delle principesse Selassié: “Non mi mancano le sorelle perché le sento spesso”.

Non poteva mancare la domanda su Alex Belli e se sentisse la mancanza dell’attore:

Se mi mancasse avrei qualche problemino da risolvere.

A stupire i follower è stata proprio la risposta sulla Sorge. Al termine del reality, l’ex corteggiatrice avrebbe quindi interrotto ogni legame con il conduttore e i motivi sono attualmente avvolti dal mistero. L’influencer italo-americana, ha rivisto solo Sophie Codegoni, con la quale è stata anche ospite insieme a Verissimo. Di Katia Riccirelli o altri ex gieffini, nessuna traccia insieme al conduttore che lo ha confermato oggi.

