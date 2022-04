Belen parla della malattia dell’ex Antonino Spinalbese: ‘So che ha avuto un’infiammazione al…’

Belen in tv, a Verissimo, insieme alla sorella Cecilia Rodriguez, si racconta, rivela il suo desiderio di avere un terzo figlio, ma non adesso, tra un paio d’anni. Incalzata, parla anche dei problemi di salute dell’ex Antonino Spinalbese: il 27enne nei giorni scorsi ha rivelato via web di avere una grave malattia autoimmune. La showgirl 37enne però sembra essere all’oscuro di tutto. “So soltanto che ha avuto l’infiammazione al pancreas”, rivela.



La ‘iena’ 37enne è scioccata. Antonino, da cui lo scorso 12 luglio ha avuto la figlia secondogenita Luna Marì e con cui si è lasciata lo scorso dicembre, non le aveva fatto menzione della patologia di cui soffre. I rapporti tra loro sono sereni, i due si vedono, però, solo per il bene della bambina. “Io sapevo di un’infiammazione al pancreas, del digiuno durato una settimana in ospedale. Non sapevo nulla di questa malattia autoimmune”, sottolinea Belen.

La Rodriguez è molto dispiaciuta per l’ex hair stylist di Coppola, che ha sempre definito come “una brava persona e un ottimo papà”.



“E’ il padre di mia figlia. Io adesso non sto a raccontare di più perché sono invecchiata di un bel po’ e qualcosa me la tengo per me. Ho imparato che è un bene tenersi alcune cose per sé stessi, ma sono anche una persona con un’umanità”, spiega ancora Belen, probabilmente colpita di aver dovuto scoprire anche lei della malattia attraverso i social.



gossip.it