Amici 21 “Principe, buonasera. Oggi è venerdì”: gaffa di Emanuele Filiberto, Stefano De Martino interviene

Emanuele Filiberto, giudice del serale di Amici 21, sbaglia il giorno in messa in onda dello show, De Martino lo corregge

Emanuele Filiberto Di Savoia, giudice della nuova edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, si è reso protagonista di un piccolo incidente di percorso, che non è passato inosservato ad un altro giurato dello show. Stefano De Martino, dopo aver preso atto della gaffe del suo collega, non ha perso occasione per “bacchettarlo” e rendere poi visibile sui social.

Venerdì 1 aprile, Emanuele Filiberto ha postato una foto sul suo profilo Instagram, in compagnia di Stefano De Martino, ricordando ai fan l’appuntamento previsto in serata con il talent show di Maria De Filippi. Il giurato non si è reso conto dell’errore fatto, Amici 2 andava in onda sabato sera e non venerdì. Stefano De Martino non ha perso l’occasione di farglielo notare, portando Filiberto alla rimovizione del post precedentemente pubblicata sui social, aggiornandola con il girono esatto della messa in onda su Canale 5.



“Principe, buonasera. Oggi è venerdì”: è questo il messaggio che l’ex marito di Belen Rodriguez ha mandato al suo collega, facnegoli presente l’errore commesso.



La piccola gaffa è stata portatrice di ansia nei telespettatori, molti dei quali impauriti da un possibile cambio di programmazione del programma.