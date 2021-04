“Grey’s Anatomy” sorprende i fan con un ritorno inaspettato

Per i fan di “Grey’s Anatomy” ci sarà una bella sorpresa nell’episodio della 17esima stagione intitolato “Breathe“. Sulla spiaggia Meredith incontrerà infatti una persona molto speciale, che i telespettatori non vedono da quasi dieci anni. Il personaggio, infatti, è uno dei tanti a cui i fan hanno dovuto a malincuore dire addio. La sua uscita di scena era stata molto criticata e ora il pubblico avrà una piccola rivincita.

ATTENZIONE SPOILER!



Nella puntata intitolata “Breathe” farà il suo ritorno in scena Lexie, la sorella di Meredith, interpretata dall’attrice Chyler Leigh. Nel video promozionale della puntata si vede l’incontro sulla spiaggia tra le due sorelle. Lexie era morta in un incidente aereo insieme a Mark Sloan (Eric Dane).

L’uscita di due personaggi amati come Lexie e Mark non era piaciuta ai fan, che avevano criticato la scelta drammatutgica del medical drama. D’altra parte “Grey’s Anatomy” non si è mai fatto problemi a “uccidere” personaggi di primo piano. Basti pensare al protagonista maschile Derek Shepherd (Patrick Dempsey), morto nel 2015 dopo essere stato investito da un tir.

