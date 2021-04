Fondazione Feltrinelli: il 2021 è l’anno della Sarabanda

Presentato il nuovo programma di Fondazione Feltrinelli per il 2021. In diretta streaming, il presidente Carlo Feltrinelli e il direttore Massimiliano Tarantino, hanno illustrato Sarabanda 2021, un percorso per mobilitare energie verso un nuovo modello di società attraverso le idee della politica nel segno di un nuovo ecologismo politico.

Il nuovo programma di Fondazione Feltrinelli è Sarabanda 2021. È stato annunciato il 30 marzo scorso, in diretta streaming sul sito e sulla pagina Facebook della Fondazione, dal presidente Carlo Feltrinelli, introdotto dal direttore Massimiliano Tarantino.

Da aprile a dicembre ecco la nuova stagione della Fondazione Feltrinelli, un percorso di ricerca e dibattito, per mobilitare energie verso un nuovo modello di società attraverso le idee della politica nel segno di un nuovo ecologismo politico, oltre l’ambientalismo; le idee dell’economia per garantire meno disuguaglianze e più diritti; gli immaginari e le arti, per accompagnare il bisogno di socialità e ritrovare legami di comunità.

Politica, Economia e Immaginari sono tre i tempi intorno a cui si sviluppa il 2021 di Fondazione Feltrinelli. Talk, dibattiti, workshop di ricerca, pubblicazioni, masterclass, webinar, festival e percorsi espositivi con alcuni protagonisti della scena nazionale e internazionale tra cui: Alexandra Geese, Donald Sassoon, Danièle Obono, Mariana Mazzucato, Antonina Lewandowska, Victoria Oluboyo, Federica Tourn, Anetta Kahane, Wendy Brown, Daron Acemoglu, Paul de Grauwe, Celso Amorim, Giacomo Corneo, David Card, Ana Marta Guillen Rodriguez, Sheela Patel, Fahmida Khatun, Richard Sennett, Isabelle Anguelovski, Erik Klinenberg, Francesco La Camera, Michael Sandel, Marine Cornelis, Raimondo Orsini, Shaymaa Shourky, Irene Serini, Paolo Berizzi, Gianfranco Bettin, Sabina Langer.

Sarabanda 2021 è il contributo di Fondazione Feltrinelli per un futuro “post pandemico più verde e meno diseguale, più altruista, generoso, ambizioso, visionario. Perché anche la ricerca nel campo delle scienze sociali possa dare il suo apporto costruttivo al fine di governare in ottica di giustizia sociale le grandi trasformazioni della contemporaneità”.

In questi mesi gli Osservatori di Ricerca di Fondazione Feltrinelli non si sono mai fermati, come ha ricordato Tarantino durante l’introduzione video (a disposizione in calce). Hanno continuato a indagare tra le urgenze rese ancora più acute dalla pandemia, fragilità e ferite mai sanate, per poi fissare il loro punto di osservazione su tre priorità: futuro delle città, diritti del lavoro e nuove economie. Questi temi sono oggetto delle tre call for participation rivolte a giovani ricercatori chiamati in autunno a discutere – nell’ambito di tre Camp internazionali – sulle vie d’uscita dalla crisi.

Gli Osservatori di ricerca quest’anno saranno ispirati nei loro percorsi da Alec Ross, consigliere di Hillary Clinton e Barack Obama, e Melanie Haas, capo del dipartimento politico di Bündnis 90 / Die Grünen, cui sono conferite le Feltrinelli Chair del 2021. Ai due visiting professor sono affidati i programmi di ricerca per ampliare sguardi e orizzonti su innovazione tecnologica e nuove forme di globalizzazione, ecologismo e democrazia.

Ritorna poi nel 2021 il consueto appuntamento con l’isolachenonc’è per bambini e famiglie, quest’anno dedicata alla forza della relazione e della condivisione.

Tra le proposte editoriali pubblicazioni digitali e cartacee tra cui la nuova edizione dell’Annale di Fondazione Feltrinelli a cura di Enrica Chiappero Martinetti e L’Ultima Milano – cronache dai margini di una città, un libro inchiesta sui rimossi di Milano. Occhio alle Bolle è il nuovo percorso con economisti, storici, sociologi e filosofi per capire come momentidi crescita incontrollata e entusiasta possano produrre illusione collettiva, bolle finanziarie e crolli economici.

Come ogni anno si rinnova la proposta didattica con due master di II livello di Fondazione Feltrinelli: Public History e History-telling con Università degli Studi di Milano e il Master in Sustainable Development Jobs sulle professioni dello sviluppo sostenibile con Università di Milano Bicocca, Politecnico di Milano, Asvis, e le Università di Milano e Pavia. Infine, ecco Scuola di Cittadinanza Europea, la proposta formativa di Fondazione Feltrinelli dedicata ai giovani e insegnanti.











Fanpage