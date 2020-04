Ursula Bennardo, video registrato di Sossio Aruta: la promessa in lacrime

Gf Vip, Ursula Bennardo e il video registrato di Sossio Aruta: le belle parole del finalista

Ursula Bennardo e Sossio Aruta sono una coppia da un pezzo ormai, e dal loro amore, che ha superato anche i difficilissimi momenti post-Temptation Island Vip, è nata la bellissima Bianca, la prima figlia che tante gioie sta regalando a entrambi e tante gioie regalerà in futuro. Ursula è fiera di come Sossio si sta comportando al Gf Vip 4 ed è per questo che lo ha sempre sostenuto dall’inizio, ora soprattutto, visto che in finale è arrivato assieme a Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Aristide Malnati, tre concorrenti che non sono certo deboli al televoto. Ursula ha voluto anche mostrare a tutti su Instagram un video che mostra un Sossio inedito: è un filmato registrato in cui si vede il suo compagno pronunciare delle bellissime parole per lei e Bianca.

Sossio compare vicino a un palloncino a forma di cuore con su scritto un tenero “Ci mancherai, ti amiamo. Pensaci ogni istante. Ursula e Bianca”. Poi sulle note di All of me, le belle dichiarazioni di Sossio che, quasi in lacrime a un certo punto, ripensa alla vita assieme e si mostra da una parte entusiasta per la nuova esperienza, dall’altra dispiaciuto per la lontananza dai suoi due amori: “A volte – così inizia a parlare Aruta – la vita è proprio imprevedibile… Inaspettatamente dalla nascita di Bianca per la prima volta ci separiamo… Ma so benissimo che sarai la mia prima tifosa, amore mio, che mi seguirai tutti i giorni insieme alla nostra principessa Bianca, so che farai un grandissimo tifo per me. E io ti penserò ogni singolo giorno”. Un messaggio d’amore insomma. Che Ursula ha mostrato con orgoglio.

“Ti farò essere orgogliosa di me – questa la promessa di Aruta alla sua compagna – e vedrai un Sossio che non hai mai visto. Un bacio, ti amo”. Non sappiamo se Sossio vincerà il Gf Vip 4 ma siamo sicuri che lo meriterebbe anche se è arrivato tardi. Certo, la vediamo dura, visti gli altri concorrenti, ma non sarebbe una vittoria ingiusta.





































