Stefania Orlando: «La mia proposta di nozze»

La showgirl, che a luglio dirà «sì» al compagno storico, il chitarrista Simone Gianlorenzi, nel salotto di «Vieni da me» ha svelato: «L’ho chiamato e gli ho detto: “Ci sposiamo?”. E lui mi ha risposto: “Beh sì, se proprio insisti”». Al matrimonio Andrea Roncato, l’ex marito di lei, non ci sarà: «Da quando nella sua vita è entrata Nicole Moscariello mi ha allontanata»

La proposta di nozze dei sogni, ancora per molte donne, prevede un tramonto sul mare, un uomo inginocchiato sulla sabbia, un anello e un «sì» urlato al cielo. A Stefania Orlando, 52 anni, è bastata una telefonata al fidanzato storico Simone Gianlorenzi, 43 anni, chitarrista oggi impegnato nel musical Mammamia. E’ stata lei a fare il grande passo. Ha impugnato il cellulare e, senza perdersi in romanticismi, gli ha detto: «Amore che dobbiamo fare? Qui (in un’intervista a un giornale, ndr) io ho dichiarato che ci sposiamo. Lo vogliamo fare?”. E lui mi ha risposto: “Beh sì, se proprio insisti”». A rivelarlo a Caterina Balivo è stata la stessa Stefania, invitata nel salotto di Vieni da me assieme al futuro sposo: «Sono una donna molto pratica, non mi perdo in romanticherie», ha spiegato la showgirl.

La scintilla, fra i due, è scoccata undici anni fa durante una serata fra amici. Ha raccontato Gianlorenzi a Caterina Balivo: «Stefania mi si è avvicinata e davanti a tutti ha detto: “È lui il prescelto”. Scherzando e ridendo, però intanto l’aveva detto». In realtà, aggiunge Stefania, «la cosa ha preso piede in un altro momento ma sono sempre stata io a fare il primo passo. Una notte – tra noi non era mai successo nulla – l’ho sognato in una situazione un po’ intima. Quindi ho preso il telefono, l’ho chiamato e gliel’ho detto. E lui mi ha risposto: “Beh, io sono mesi che lo sogno a occhi aperti”. A quel punto è scattato un invito a cena».

Il matrimonio verrà celebrato il 1° luglio sulla spiaggia di Fregene, con «pochi cellulari, zero social e tanto amore», ha promesso la futura sposa. Ci saranno una ristretta cerchia di amici e tutta la famiglia di lui, a cui Stefania è molto affezionata:«Io mi commuovo per sua madre, per suo padre, sua sorella: sono fidanzata con tutti in realtà, non solo con lui. Sono stata molto fortunata: ho incontrato una famiglia che è diventata la mia famiglia», ha detto visibilmente emozionata.

Alle nozze non ci sarà invece Andrea Roncato, primo marito di Stefania: «Fino a qualche tempo fa eravamo molto amici. Poi, da quando nella sua vita è arrivata Nicole (Nicole Moscariello, la nuova moglie di Roncato, ndr), mi ha allontanata. Ha scelto di tenermi fuori dalla sua vita e rispetto la sua volontà», ha spiegato la showgirl. Aggiungendo: «L’ho invitato alla mia festa dei 50 anni ma non si è presentato. Mentre lui non mi ha invitato né al suo compleanno, né al matrimonio. E io, nel mio giorno più bello, vorrò solo gente che mi vuole bene».

La loro relazione, come ha confessato lo stesso Roncato, era finita a causa della vita sregolata di lui: «Mi ero trasferito a Roma e mi ero messo a frequentare locali notturni dove si beveva, si pippava e si sballava. Mi lasciavo trascinare da gentaglia e non stavo al suo fianco come avrei dovuto».

Un grosso dolore per Stefania, che s’è trasformato in un periodo ancora più buio quando è morta la sua migliore amica: «Ho pensato di farla finita. Ero diventata ipocondriaca e avevo continui attacchi di panico. La mia via d’uscita sono stati i miei tre cani». Poi nella sua vita è arrivato Simone: «Non era facile starmi accanto in quei momenti, ma lui l’ha fatto. Mi ha sostenuta senza giudicarmi mai». E ora, dopo undici anni d’amore, diventerà suo marito.

Roberta Mercuri, Vanity Fair