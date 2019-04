‘Epcc’ di Cattelan riparte col botto, intervista a Jimmy Fallon

Alessandro Cattelan ha messo a segno un colpaccio per il ritorno di ‘Epcc‘ su SkyUno dall’11 aprile: un’intervista con Jimmy Fallon, il conduttore del ‘Tonight Show‘ che il conduttore italiano ha sempre considerato uno dei suoi modelli di riferimento proprio per la realizzazione di ‘E poi c’è Cattelan‘.Ad annunciare la partenza col botto, è stato lo stesso Cattelan, postando su Instagram una foto che lo ritrae mentre scherza con Fallon nello studio televisivo di quest’ultimo a New York. “Mamma ragazzi che giornata… – ha scritto Cattelan – l’11 Aprile ricomincia #EPCC e abbiamo spinto fortissimo sull’acceleratore. Siamo arrivati dove nessuno era mai stato prima e ce la siamo goduta dal primo all’ultimo minuto!”. Poi ha aggiunto una frase in inglese rivolta direttamente a Fallon: “Il mio vocabolario inglese non è abbastanza ampio per spiegare con le parole quanto sono grato per il tempo e l’energia che mi hai dato. Sei una persona speciale! Grazie, grazie, grazie!”. Un entusiasmo e una stima ricambiata dallo stesso Fallon, che postando a sua volta su Instagram una foto con il conduttore italiano, ha scritto: “Mi sono imbattuto nella versione italiana di me, alecattelan, e abbiamo fatto una bella chiacchierata. Ragazzo divertente”, dando appuntamento anche ai suoi oltre 14 milioni di follower a ‘Epcc’ l’11 aprile su SkyUno.

Antonella Nesi, Adnkronos