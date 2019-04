Domani torna, su Rai1, “La Corrida”

E’ tutto pronto per la terza puntata de “La Corrida”. Il nuovo appuntamento con il primo talent people dello spettacolo italiano andrà in onda domani, in diretta in prima serata su Rai 1. Al timone, Carlo Conti, accompagnato dalla valletta Ludovica Caramis e dal maestro Pinuccio Pirazzoli alla direzione dell’orchestra.

Anche in questa edizione il varietà vede protagonisti “dilettanti allo sbaraglio”, che rappresentano l’Italia genuina e pronta a mettersi in gioco nel segno del divertimento e dell’ironia. Con esibizioni a volte anche strampalate, di certo originali, ma che comunque diventano veri fenomeni anche social. Non sono però escluse rappresentazioni che regalano grandi emozioni, come nel caso del vincitore della seconda puntata: Antonio Rustighi, 21enne di Marina di Massa, che ha commosso il pubblico in studio cantando “Natural woman” di Aretha Franklin. A colpire gli spettatori, anche la storia personale del giovane.

Nella puntata di domani, sul palco 5 degli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, si alterneranno dunque nuovi concorrenti “non professionisti” decisi a dare il meglio di se stessi tra balli, poesie, canti, magie e imitazioni, sempre nel segno dell’inventiva e della goliardia. Obiettivo, conquistare gli applausi delle persone in studio, che però saranno anche pronte a mostrare il proprio disappunto con fischietti, pentole e campanacci, non appena il semaforo posto al centro del palco diventerà verde. Alla fine, i più acclamati saranno di nuovo “giudicati” in studio per l’elezione del vincitore finale, che si porterà a casa una targa ricordo. Come da tradizione, poi, Carlo Conti sceglierà “ballerini” tra il pubblico in sala, che dovranno esibirsi a fine serata su improbabili coreografie, accompagnate dal corpo di ballo di Fabrizio Mainini.

Prima della presentazione del concorrente numero uno in gara, poi, il conduttore sceglierà una valletta dal pubblico, che affiancherà Ludovica Caramis nel corso dell’intera diretta, mentre ogni singola esibizione dei “dilettanti” sarà preceduta da un video-messaggio inviato da parenti o amici.