Chiara Ferragni: “Ossessionata dalla ricerca del significato della vita”

In un lungo posto su instagram Chiara Ferragni si interroga sul senso della vita

Questa volta non c’è nessuna polemica per Chiara Ferragni. L’ultima foto che è stata pubblicata dall’influencer sul suo profilo instagram è una lunga riflessione sulla vita e la routine quotidiana. A quando sembra anche la Ferragni accusa lo sforzo del suo duro lavoro, esternando la voglia di star più vicino ai suoi cari.Il post che regala un lungo flusso di coscienza, è accompagnato da una foto in cui la moglie di Fedez appare con le gambe incrociate e con lo sguardo rivolto verso il sole che tramonta.Parole che sembrano paradossali per una persona come Chiara Ferragni, sempre pronta ad apparire e a mettersi in mostra, ma è umana anche lei. L’invito è per se stessa e suoi followers ad essere presente nei momenti più belli, più intensi della nostra vita. “Negli ultimi mesi ho avuto conversazioni profonde con le persone a cui tengo. Sono ossessionata dalla ricerca del vero significato della vita – scrive Chiara Ferragni -. Succede spesso che i miei ricordi più belli appartengono ai viaggi fatti e alle persone che ho conosciuto. Mi rendo conto però di non vivere al 100%. Quindi è questo l’obbiettivo che voglio rincorrere – continua nel post -, voglio godermi la bellezza di un tramonto, di una risata e un abbraccio senza pensare a niente altro”.

Carlo Lanna, ilgiornale.it