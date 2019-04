“Vieni da me”, Romina Carrisi: “Non rinnegherò mai il mio nome”

È una vita in continuo movimento quella di Romina Carrisi che a Vieni da me su Raiuno ha raccontato del suo rapporto con i genitori, Al Bano e Romina Power. Romina jr ha dovuto fare i conti con la popolarità sin da quando è nata, al punto che le sembrava naturale ricevere tutte quelle attenzioni: “Se mi pesa essere figlia di genitori famosi? Non rinnegherò mai il mio nome. Ho cambiato città solo per esplorare nuovi orizzonti”.

In carriera, Romina Carrisi può già vantare una partecipazione all’Isola dei famosi, un’esperienza difficile da ripetere: “Tornare? Non lo so – ha detto Romina jr – Ci ho giocato con questa idea nella mia mente. Ma ora… ho i capelli bianchi. Mia madre non è stata molto contenta di questa esperienza”, anche se “mia madre è la mia fan numero uno”.

