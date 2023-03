Eurovision Song Contest, quali sono le nazioni favorite alla vittoria secondo i bookmaker

Come riportato dal sito Eurovision World, la Svezia guida la classifica dei Paesi favoriti alla vittoria secondo i bookmaker

Chi trionferà alla 67° edizione dell’Eurovision Song Contest? Mancano più di due mesi alla competizione musicale che vedrà sul palco artisti provenienti da ben trentasette nazioni, ma i bookmaker sembrerebbero avere già un Paese vincitore, ovvero la Svezia.

EUROVISION SONG CONTEST, LA SVEZIA È LA GRANDE FAVORITA ALLA VITTORIA

Da sempre le nazioni scandinave sono tra le favorite alla vittoria, complice la tradizione pop che ha reso questi Paesi tra i principali esportatori del genere a livello mondiale, uno su tutti la Svezia.

La nazione degli ABBA, la cui carriera è esplosa proprio con la vittoria all’Eurovision Song Contest del 1974 con Waterloo, è tra i grandi protagonisti della scena musicale mondiale, venendo così da anni ritenuta anche la favorita alla medaglia d’oro, basti infatti pensare che nelle ultime undici edizioni il Paese ha conquistato almeno il settimo posto nove volte, trionfando nel 2012 e tre anni dopo.

Stando a quanto rilanciato dal sito Eurovision World, la Svezia svetta attualmente al primo posto nella classifica dei bookmaker distanziando la Finlandia e l’Ucraina, rispettivamente alla seconda e terza posizione. Seguono il Regno Unito, la Norvegia e la Repubblica Ceca, chiudono la Top10 Israele, la Spagna, la Francia e l‘Italia con Marco Mengoni.

Ma chi concorrerà per la Svezia? Al momento il cantante non è ancora stato scelto, infatti è attualmente in corso il Melodifestivalen, la selezione nazionale che decreta il portabandiera, tra i favoriti alla vittoria Loreen, vincitrice dell’Eurovision Song Contest nel 2012 con Euphoria.