“C’è posta per te”, Maria De Filippi riprende il suo people show da Tiziano Ferro

Sabato 4 marzo riparte il programma dopo lo stop di settimana scorsa dovuto alla morte di Maurizio Costanzo. Tra i protagonisti anche gli attori di “Mare fuori”

Riparte “C’è posta per te”.

Il people show di Maria De Filippi torna in prima serata su Canale 5 sabato 4 marzo, dopo lo stop di settimana scorsa a causa della morte di Maurizio Costanzo. Come sempre al centro ci saranno storie che porteranno momenti di commozione ma anche di divertimento. In questa puntata due sorprese speciali: Tiziano Ferro e gli attori della serie cult “Mare fuori”, Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson.

“C’è posta per te” è il primo programma tra quelli condotti da Maria De Fillippi che torna in onda dopo la settimana di fermo seguita alla scomparsa di Maurizio Costanzo avvenuta venerdì 24 febbraio. Domenica 5, alle 14, andrà invece in onda la puntata di “Amici” che era stata registrata prima di quanto accaduto. Lunedì 6 marzo riprenderà la consueta programmazione quotidiana del daytime del talent e anche quella di “Uomini e donne“