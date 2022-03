L’agenda culturale della settimana

È lo spettacolo teatrale firmato da Stefano Massini “Eichmann Dove inizia la notte” ad aprire il nuovo appuntamento con “Save The Date”, in onda venerdì 4 marzo alle 22.55 in prima visione su Rai 5. Il testo, interpretato da Ottavia Piccolo e Paolo Pierobon, con la regia di Mauro Avogadro, ricostruisce passo dopo passo carriera e ascesa del gerarca, delineando il ritratto di un uomo mediocre, spaventosamente normale, arrivista e opportunista.



In primo piano anche la mostra personale dell’artista mantovana Chiara Dynys, “Melancholia”, al MA*GA di Gallarate (Varese). Tra le opere esposte anche il suggestivo ciclo dei Kaleidos, forme riflettenti che modificano la percezione e ingannano la vista dello spettatore, come suggestioni racchiuse in un caleidoscopio. Al Museo e Real Bosco di Capodimonte è esposta, invece, l’opera “The Triumph of Death”, la monumentale tela (535,94 cm x 535,94 cm) dipinta da Cecily Brown su ispirazione del noto affresco “Il Trionfo della Morte”, della metà del 1400, situato presso la Galleria Regionale di Palazzo Abatellis a Palermo.



Per la musica spazio a “Maqam” di Michele Di Stefano, alla guida del gruppo mk: un concerto coreografia sospeso fra ambiente sonoro e spazio fisico, tra suoni mediorientali ed elettroacustici.



In sommario anche un focus sulle celebrazioni che si sono tenute il primo marzo ad Alba (Cuneo), nel centenario della nascita di Beppe Fenoglio.



In chiusura, Roberto Carnero presenta il suo ultimo libro “Pasolini. Morire per le idee”.