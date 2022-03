Le radio europee hanno scelto John Lennon per chiedere la pace in Ucraina

Alle 8.45 ora italiana 150 emittenti trasmetteranno in simultanea “Give Peace a Chance”

Circa 150 stazioni radio pubbliche europee trasmetteranno simultaneamente oggi alle 7:45 gmt (le 8.45 in Italia) la canzone di John Lennon ‘Give Peace a Chance’, a sostegno della pace in Ucraina: lo ha annunciato l’European Broadcasting Union (EBU), precisando che il brano potrà essere ascoltato in più di 25 Paesi, inclusa l’Ucraina, e anche le stazioni radio private europee si uniranno all’ iniziativa. “Gli orrori della guerra contro l’Ucraina sono ogni giorno più evidenti. Sono necessari la nostra solidarietà, la nostra umanità e il nostro sostegno”, ha affermato PatriciaS chlesinger, direttrice della stazione radio regionale di Berlino RBB, che ha promosso il progetto.

Yurii Tabachenko, produttore esecutivo della radio ucraina Channel One, ha dichiarato: “È estremamente importante che oggi l’Europa sia unita attorno all’Ucraina”.