Kim Kardashian è legalmente single

La star di “Al passo coi Kardashian” ha chiesto e ottenuto dai giudici di Los Angeles di porre fine al matrimonio con Kanye West

Non è più la “Signora West”.

Kim Kardashian è ufficialmente single. La richiesta della star del reality tv “Al passo coi Kardashian” di porre fine legalmente al matrimonio con Kanye West è stata infatti accolta dai giudici della Corte Superiore di Los Angeles. La separazione risale a febbraio 2021 e gli avvocati del rapper non si sono opposti alla sentenza.



A dicembre Kim ha capito che il matrimonio non si poteva più salvare (nel frattempo West sta frequentando Chaney Jones e lei si è consolata con il comico Pete Davidson) e ha deciso di agire legalmente.



La Karadshian ha anche chiesto all’ormai ex marito di mantenere segrete le loro vicende, ma il rapper ha subito infranto il patto, inveendo contro l’imprenditrice su Instagram. Ora però, come sottolineano i suoi avvocati, non ha più nessun problema a lasciarla libera. Prima era piuttosto preoccupato per il suo “patrimonio e i suoi interessi”. Evidentemente hanno raggiunto un accordo.