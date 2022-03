Grande Fratello Vip, Davide Silvestri e il fuori onda contro Lulù Selassié: “Presuntuosa e maleducata”

Davide e Lulù ai ferri corti al Grande Fratello Vip

Tensione al Grande Fratello Vip tra Davide Silvestri e Lulù Selassié. I due giovani concorrenti della sesta edizione, che sono sempre di più ai ferri corti, si sono resi protagonisti di un’accesa lite in diretta durante l’ultima puntata del reality show di Alfonso Signorini.

Amicizia al capolinea tra Davide e Lulù. Dopo essersi confrontati più volte nella Casa per via della nomination fatta dalla giovane principessa, i due concorrenti si sono duramente scontrati durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Uno scontro molto acceso in cui sono volate pesanti accuse e offese.

“Ci sono delle cose che non mi tornano in Lulù. Dice ‘Vergognati’ a più persone e lei non si fa mai un esame di coscienza, dice che non parla alle spalle e invece parla alle spalle” ha dichiarato Silvestri provocando la reazione della Selassié “Stai parlando a vanvera. Alfonso sta rosicando perché io l’ho nominato. È un rosicone. Parlava male di Alex e appena è arrivato, gli leccava il c**o. Mi sono sempre dimostrata per quello che sono, a differenza tua, che sei un falso. Sei solo un falso che si nasconde dietro a Katia e le leccavi il c*** tutto il giorno”. “È una bugiarda, si nasconde dietro alle sue paure. Questa è Lulù. Credo che soffra molto sua sorella e farebbe di tutto pur di arrivare al posto suo” ha continuato l’attore.



Le accuse di Lulù hanno fatto infuriare Davide, che ha continuato ad attaccarla anche nel fuori onda: “Se delle uscite del genere le avesse fatte Basciano, sai che cosa gli avreste detto? Sai che fine faceva? Finiamola dai […] È presuntuosa. Mi hanno chiesto un parere e questo è quello che si è dimostrata. Altrimenti non avrei detto certe cose. Adesso mi sono rotto di stare zitto. Sei una maleducata e io non sto zitto. Non mi faccio mettere i piedi in testa da te, hai capito? Chiedono un mio pensiero e lo dico”. Un pensiero che ha messo d’accordo anche Soleil Sorge: “Il suo comportamento è totalmente fuori luogo”.



comingsoon.it