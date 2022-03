Film stasera in TV da non perdere venerdì 4 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 4 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Police, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Omar Sy in un film drammatico. Tre agenti devono scortare un detenuto condannato a morte.



The Post, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Meryl Streep e Tom Hanks diretti da Steven Spielberg in un film sulla libertà di stampa.

Le conseguenze dell’amore, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Toni Servillo nel film che ha consacrato Paolo Sorrentino. Un uomo misterioso vive da anni in un hotel in Svizzera: l’amore metterà in pericolo il suo più grande segreto.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Una vita da gatto, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Kevin Spacey, Jennifer Garner e Christopher Walken in una commedia. Lo spirito di un cinico uomo d’affari si trasferisce in un gatto.

Magic Mike, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Channing Tatum e Matthew McConaughey in una commedia ambientata nel mondo degli spogliarellisti.

3 donne al verde, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Diane Keaton, Queen Latifah e Katie Holmes in una commedia in cui tre impiegate di banca vogliono impadronirsi di denaro che altrimenti andrebbe incenerito.

Magic Mike, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Channing Tatum e Matthew McConaughey in una commedia ambientata nel mondo degli spogliarellisti.

Un anno con Godot, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Kad Merad in una commedia ispirata a una storia vera. Un attore, insegnante di teatro per detenuti, mette in scena “Aspettando Godot” di Samuel Beckett.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

La fratellanza, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Nicolaj Coster-Waldau in un action carcerario. Un broker di Wall Street entra a far parte di un pericolo gruppo di detenuti violenti.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Justice League, ore 21:15 su Sky Cinema Batman

Ben Affleck, Gal Gadot e Jason Momoa nel film sul gruppo di supereroi targati DC Comics.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

After Life, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Liam Neeson e Christina Ricci in un thriller. Dopo un incidente, una ragazza si risveglia in un obitorio.

Legend, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Doppio ruolo per Tom Hardy, che interpreta due gemelli gangster nella Londra degli anni ’50 e ’60.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Il cantante mascherato, ore 21:25 su Rai 1

Nuova edizione dello show condotto da Milly Carlucci nel quale alcuni cantanti si esibiscono senza rendere nota la loro identità.

N.C.I.S., ore 21:20 su Rai 2

Ennesima stagione della serie tv crime con protagonista Mark Harmon che vede agire un dipartimento speciale della Marina degli Stati Uniti.

La promessa dell’alba, ore 21:20 su Rai 3

Charlotte Gainsbourg in un film biografico sulla storia di un grande scrittore inibito dalla madre.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma su grandi gialli e casi irrisolti del territorio italiano.

Fosca Innocenti, ore 21:20 su Canale 5

Vanessa Incontrada vicequestore che risolve i casi affidandosi alla sua capacità elevata di sentire gli odori.

The Transporter Legacy, ore 21:20 su Italia 1

Frank Martin torna – stavolta con il volto di Ed Skrien – venendo coinvolto nella vendetta di una ragazza.

Propaganda live, ore 21:15 su La 7

Diego Bianchi conduce uno dei programmi più amati degli ultimi anni, che analizza dinamiche sociali e politiche con satira e ironia.

Quattro matrimoni, ore 21:30 su TV8

Format tv in cui quattro spose vengono messe l’una contro l’altra nel giorno del matrimonio.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Show con il popolare comico e imitatore Maurizio Crozza che analizza l’attualità tra mille risate.