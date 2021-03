Tommaso Zorzi: “Fuori dalla Casa sono pronto a volare”

“Per me non è stata solo una esperienza televisiva, ma un pezzo importante della mia vita, nella Casa ho acquisito una consapevolezza da uomo”. Tommaso Zorzi è il vincitore dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip“. E dopo la proclamazione l’influencer si racconta al settimanale “Chi” che gli dedica la cover. Il ragazzo si dice pronto a spiccare il volo…

“È stata un’esperienza unica – ha detto Zorzi – io credo che l’affetto che ho sentito e ho provato all’interno di quelle quattro mura sia qualcosa di indescrivibile. E non vivo quello che ho appena attraversato come un’esperienza televisiva, ma proprio come un pezzo, importante, della mia vita”.

Sui social, dove va molto forte, Tommaso è tornato nelle stories e ha aggiunto: “Ragazzi buongiorno sono tornato, abbiamo fatto una reunion ieri sera del GF… Non so cosa sia successo nei miei ultimi sei mesi di vita, appena arrivo a Milano vi spiego”.

Tgcom24