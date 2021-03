Rai3, stasera andrà in onda “La regola del silenzio” di Robert Redford

Robert Redford è il regista e protagonista del film “La regola del silenzio”, in onda su Rai3 alle 21.20, interpretato da Shia LaBeouf, Julie Christie, Sam Elliott e Brendan Gleeson. Jim Grant è un avvocato vedovo che vive ad Albany (New York) con la figlia. In seguito all’arresto di una componente di un gruppo pacifista radicale attivo negli anni della guerra nel Vietnam, rimasta in clandestinità per decenni, un giovane giornalista, Ben Shephard, avvia una serie di indagini. La prima ed eclatante scoperta è legata proprio a Grant. L’avvocato ha un falso nome e ha fatto parte del gruppo. Su di lui pende un’accusa di omicidio nel corso di una rapina in banca. Grant è costretto ad affidare la figlia al fratello e a fuggire. L’FBI e Shepard, separatamente e con motivazioni diverse, si mettono sulle sue tracce.