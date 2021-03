Paola Turci parla per la prima volta del suo rapporto con Francesca Pascale: ‘Sono lesbica e anche etero…’

La cantante intervistata si apre: ‘Se mi piace una donna, sto con una donna’. ‘In questi mesi ho vissuto male quello che mi sembra una sorta di accanimento’

Paola Turci parla per la prima volta del suo rapporto chiacchierato con Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi. La cantante 56enne, intervistata da F, a proposito dell’interesse dei media sul suo legame con la 35enne dice: “I pettegolezzi li detesto. In questi mesi ho vissuto male quello che mi sembra una sorta di accanimento”. Poi su di sé sottolinea: “Sono lesbica e anche etero”.

Vuole sentirsi libera. Paola Turci non è interessata ai gossip su di lei e la Pascale, soprattutto legati al precedente legame sentimentale di Francesca. “Ma quando scopri che, invece, è assolutamente normale, che fai? Dici: ‘Non ti frequento per quello che gli altri pensano di te?’”.

“Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo”, sottolinea la Turci al settimanale.

Poi parla del suo orientamento sessuale. “Avevo 20 anni quando mi dissero: ‘Si dice che stai con Gianna Nannini’. Con un po’ di vergogna devo ammettere che, allora, non sapevo neppure che cosa significasse essere omosessuale. Un noto tennista italiano mi vide mentre suonavo in un piano bar e disse: ‘Ha la voce profonda, i muscoli, dev’essere lesbica’. E’ per il mio aspetto? Può darsi”.

“O, forse, perché dire etero non fa notizia? Non lo so e non m’interessa – continua l’artista – Sono quella che sono, se mi piace una donna, sto con una donna. Sono lesbica e anche etero. Bisessuale? Chi lo sa? Nelle etichette non c’è evoluzione”.







gossip.it