Morto Geoffrey Scott, in Dinasty era il primo marito di Krystle Carrington

È morto l’attore statunitense Geoffrey Scott, star della soap Dinasty, dove interpretava il tennista Mark Jennings, primo marito di Krystle Carrington (Linda Evans). Scott aveva 79 anni e da tempo combatteva contro il morbo di Parkinson. L’attore si è spento – subito dopo la mezzanotte del giorno dopo il suo compleanno il 23 febbraio – a Broomfield, in Colorado, come ha annunciato sua moglie Cheri Catherine a The Hollywood Reporter. Nel corso delle puntate di Dinasty, tra il 1982 e il 1984, si scopriva che Jennings e Carrington non avevano mai firmato le carte del divorzio.

Geoffrey Scott ha esordito sul piccolo schermo nel 1970 nella soap opera Dark Shadows interpretando l’editore Sky Rumson, per apparire poi in vari telefilm come Cannon, Il tenente Kojak, Barnaby Jones, Dallas, Fantasilandia, Love Boat e La signora in giallo. A causa del morbo di Parkinson da una ventina di anni non aveva più potuto lavorare sul set. L’attore era nato il 22 febbraio 1942 a Hollywood.

