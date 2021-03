Eddie Murphy, imposero attore bianco per Coming to America

Nel cast de Il principe cerca moglie (Coming to America, 1988) fu imposto un attore bianco. Lo hanno rivelato Eddie Murphy e Arsenio Hall durante un’apparizione al Jimmy Kimmel Live per promuove il sequel ‘Coming 2 America’, Il principe cerca figlio, che verrà distribuito su Prime Video a partire dal 5 marzo 2021.



L’attore bianco in questione è Louie Anderson, con il ruolo di Maurice. “La produzione disse – ha spiegato Murphy – deve esserci un bianco nel film. Ed io, ‘cosa?’. E chi era il tipo bianco più divertente nei dintorni? Sapevamo che Louie era forte ed ecco come è finito nel film”.

E Anderson, che per il suo personaggio nella serie Baskets di FX ha ricevuto nel 2016 un Primetime Emmy Awards nella categoria ‘Miglior attore non protagonista in una serie commedia’, sarà anche in ‘In principe cerca figlio’ vestendo di nuovo i panni di Maurice.

ANSA