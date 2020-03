GF Vip madre di Zequila, chiamata tra il figlio e la Volpe: “Non parlare in tv”

GF Vip parla la madre di Zequila e svela di una telefonata tra il figlio e Adriana Volpe: “Non parlare in tv”.

Prosegue il giallo attorno ad Adriana Volpe e Antonio Zequila. L’attore al GF Vip ha lasciato intendere che con la conduttrice, in un lontano passato, ci fu un flirt, che andò al di là di un semplice the freddo, come invece sostenuto dalla donna. La vicenda, con il passare delle settimane, ha via via assunto toni rancorosi. Inizialmente sembrava essere una battuta che dovesse concludersi in fretta. Poi però Antonio, sentitosi ferito perché apostrofato come ‘bugiardo’, ha dichiarato a chiare lettere di aver avuto una storia, seppur fugacissima, con Adriana. “Ci siamo conosciuti talamicamente”, le parole di ‘Boom boom’ che hanno mandato su tutte le furie la presentatrice, la quale, molto arrabbiata, ha negato qualsivoglia allusione. Alla fine della scorsa puntata del prime time del reality, la questione pareva essersi chiusa, anche se i dubbi non se ne sono andati del tutto. Ora, però, parla mamma Zequila e fa una rivelazione che potrebbe rimettere tutto in discussione.

Carmela, mamma di Zequila, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi a cui ha detto di essere stata testimone di una telefonata tra il figlio e Adriana Volpe. Era il 2005 e Antonio si preparava a sbarcare a l’Isola dei famosi. Adriana, all’epoca, era in Rai. “Antonio non è un millantatore come qualcuna sta provando a farlo passare”, dice Carmela, “Antonio avrà tanti difetti, ma non è un bugiardo! Onestamente, non so nulla dei trascorsi con Adriana, tuttavia ricordo perfettamente di aver assistito a una telefonata tra di loro.” E che cosa sentì? “Parliamo del 2005. La Volpe, dall’altro lato della cornetta, gli chiedeva di non parlare né in tv, né sui rotocalchi del loro passato visto che, da lì a poco, Antonio sarebbe partito per l’Isola dei Famosi. Non trova che sia una richiesta un po’ strana per una che non ha condiviso nulla con mio figlio?”

Resta da capire se il GF Vip, nelle prossime puntate, deciderà di andare ancora più a fondo sulla questione. Nel qual caso, si prevedono altre scintille.













