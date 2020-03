Cinema, rimandata ad aprile l’inaugurazione della mostra su Alberto Sordi

L’emergenza coronavirus ha spinto la Fondazione Museo Alberto Sordi e la società C.O.R. organizzatrice degli eventi del centenario ‘Alberto Sordi 1920–2020’ a rimandare l’inaugurazione della mostra sul grande attore romano.

“In considerazione della situazione generale causata dal coronavirus, tenuto conto dei provvedimenti preannunciati dal governo – si legge in una nota – gli organizzatori hanno ritenuto di sospendere la cerimonia inaugurale e l’apertura previste per i prossimi 6 e 7 marzo. Alla luce di quanto sopra si comunicano le nuove date di apertura di Villa Sordi e della mostra del Centenario a oggi previste per il 2 e il 3 aprile.