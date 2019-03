Elena Santerelli contro gli haters: “Vi prendo a schiaffi a tutti”

Elena Santarelli posta, su Instagram, un video che la ritrae con ai piedi degli stivali di un noto marchio di calzature. Lo scatto “sveglia” subito un po’ dei cosiddetti leoni da tastiera e partono le accuse contro la showgirl di Latina. A detta di questi haters, Elena sarebbe più interessata a mostrarsi sui social piuttosto che stare accanto al figlio Giacomo che da circa un anno combatte contro un tumore cerebrale.

Accuse totalmente infondante dato che è noto il grande impegno che Elena e il marito Bernardo Corradi ci stanno mettendo per curare loro figlio.

Elena ha voluto rispondere con un duro sfogo sul suo profilo Instagram, in cui ha mostrato tutta la sua rabbia verso coloro che non rispettano lei e la sua famiglia. Il messaggio non aveva un mittente ma con molta probabilità era riferito agli haters che la tormentano ormai da mesi.

Anche oggi, come detto, c’è chi l’ha attaccata. Per comprendere basta citare quello che scrive un hater a commento del video: “Ma vergognati e smettila di fare la ragazzina alla tua età e con un figlio malato”.

La Santarelli ha replicato tramite una storia su Instagram in cui ha scritto: “Vorrei questa EMOJI per poterla inviare a certa gente a cui manca tanto così all’essere presa a schiaffi da me”. Oltre al messaggio, la Santarelli ha postato una mano che indica la pochezza.

Lorenzo Briotti, blitzquotidiano.it