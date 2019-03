Luke Perry non ce l’ha fatta. E’ morto a 52 anni l’attore diventato celebre per il ruolo di Dylan McKay nella serie tv Beverly Hills 90210, colpito da un ictus mercoledì scorso. L’attore è morto al al St. Joseph’s Hospital di Burbank, in California, dove era stato ricoverato dopo il malore che lo aveva colpito mentre si trovava nella sua abitazione di Sherman Oaks.

Repubblica.it