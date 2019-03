Jeremy Meeks, il detenuto più sexy, abbandonato dalla ricca compagna

Jeremy Meeks, dopo una relazione ultradecennale, sarebbe stato lasciato dalla compagna Chloe Green da cui ha avuto un figlio

Jeremy Meeks sarebbe stato lasciato dalla sua compagna, la ricchissima ereditiera billionaria Chloe Green.I due avevano iniziato a frequentarsi dal 2017 quando Jeremy Meeks era uscito dal carcere e per lui si erano aperte le porte della celebrità.Finire in galera è stata infatti la sua più grande fortuna: quando nel 2015 fu arrestato per possesso di arma da fuoco durante una rapina a mano armata, la sua foto segnaletica fece il giro del mondo sui social e magazine di tutto il mondo che, colpiti dalla sua bellezza, lo incoronarono come il detenuto più sexy della storia. Appena uscito tre giorni dopo si comprò una Maserati e fu subito ingaggiato dalle più importanti case di moda per shooting e sfilate. La sua vita cambiò di colpo.A una festa conobbe Chloe Green, una delle donne più ricche del mondo. E’ infatti figlia ed erede di Sir Philip Green, proprietario della nota catena di abbigliamento Top Shop. Stando ai loro racconti, quella sera tra i due il colpo di fulmine sarebbe stato immediato.Per lei Jeremy lasciò moglie e due figli, trasferendosi nella sontuosa residenza di Montecarlo della bella e giovane donna d’affari da cui ha avuto il figlio Jayden.Stando a TMZ da quella magione adesso il bel Jeremy avrebbe già fatto le valigie per trasferirsi in una residenza decisamente più modesta. Qui starebbe attaccato al telefono per convincere i contatti giusti, che ha conosciuto in questi anni di bella vita, a farlo lavorare almeno in un reality show.Jeremy deve gli alimenti alla ex moglie e ai due figli avuti con lei e non può più contare sulle sostanziose finanze della ormai ex compagna che non è riuscito a sposare nonostante una proposta di matrimonio molto romantica.Ieri, in occasione del 28esimo compleanno di Chloe, Jeremy su Instagram ha cercato di farsi perdonare pubblicando su Instagram una loro foto insieme con una dedica dolcissima “Happy Birthday to the love of my LIFE… @chloegreen5 You are the most amazing person I’ve ever met and I’m so blessed to have you in my life and there’s NO ONE else I’d rather spend the rest of my life with. You’re an amazing mom and I’ll love you FOREVER….. HAPPY BIRTHDAY”.Per ora da Chloe nessuna risposta. Tutto tace sui social, ufficialmente e ufficiosamente.La tempesta tra i due era comunque nell’aria: la settimana scorsa la Green era stata fotografata in lacrime su una spiaggia di Dubai mentre litigava con il suo bel compagno. Quindi era volata sul suo jet privato di nuovo a casa, a Montecarlo, ma da sola e senza più al dito l’anello di fidanzamento.

Sandra Rondini, ilgiornale.it