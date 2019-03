Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart si sono sposati

I due attori hanno detto «sì» in un santuario alle porte di Rieti. Nessuna notizia su abito della sposa e invitati, tranne qualche piccola indiscrezione trapelata via social. Un elogio alla privacy, a cui entrambi tengono tantissimo

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada hanno detto «sì». I due attori si sono sposati sabato 2 marzo nel santuario francescano di Fonte Colombo, a Rieti, e poi hanno festeggiato all’abbazia di San Pastore, tra Contigliano e Greccio. La cerimonia si è svolta nel più stretto riserbo e, almeno per ora, non ci sono foto dei neosposi, da sempre attenti alla privacy della loro famiglia.La notizia, però, è trapelata presto, complice anche qualche invitato un po’ sbadato sui social. Tra tutti, Caterina Balivo, che non ha fatto nulla per nascondere il suo «status» di invitata a nozze.Era stata proprio lei a far da Cupido tra Kim e Ilaria, che si sono conosciuti a una cena a casa della conduttrice.Che il matrimonio fosse nei progetti della coppia era noto già dallo scorso gennaio, quando erano state intercettate le pubblicazioni di nozze. Insieme dal 2011, un bambino, Ettore, 7 anni, i due attori preferiscono tenersi lontani dai gossip. Di quanto vivere sotto i riflettori sia complicato, del resto, l’attore non ha mai fatto mistero. «Un ambito che per me ha sempre rappresentato un’impresa. Fosse per me, parlerei poco e mi metterei in mostra ancor meno», aveva raccontato poche settimane fa a Vanity Fair.Un punto condiviso con la moglie, con la quale ha una vita il più normale possibile. «Ci piace molto andare a passeggio nella natura: poco importa se montagna, campagna, mare. Ci basta sia forte il contatto con lei». E poi le serate al cinema da soli, per vedere i film degli altri. «Il momento del dibattito che segue la visione è sempre molto profondo. Siamo capaci di mandarci storta una serata, se una scena ci ha disturbato, o di non fermarci di commuoverci, al contrario», ci aveva detto Ilaria alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2016.Tra i desideri più grandi, anche la voglia di allargare la famiglia. «Eccome se c’è», aveva raccontato l’attrice in occasione dell’inaugurazione di una boutique qualche tempo fa. Ora che l’argomento matrimonio è archiviato, chissà.

Antonella Rossi, Vanity Fair