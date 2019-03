Ecco il dietro le quinte del “Dumbo” di Tim Burton

Nuovo backstage dell’atteso “Dumbo”, l’elefantino più amato del cinema in versione live action, diretto da Tim Burton

Uscirà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il 28 marzo, il live action firmato Tim Burton di “Dumbo”, il famoso cartone animato Disney del 1941, il cui protagonista è un tenero elefantino dalle sproporzionate orecchie che diventerà lo zimbello del circo, quando però si scoprirà che Dumbo possiede la facoltà di volare e susciterà l’interesse del circo. Max Medici (Danny DeVito), proprietario di un circo, assume l’ex star Holt Farrier (Colin Farrell) insieme ai figli Milly (Nico Parker) e Joe (Finley Hobbins) per occuparsi di un elefante appena nato le cui orecchie sproporzionate lo rendono lo zimbello di un circo già in difficoltà. Quando si scopre che Dumbo sa volare, il circo riscuote un incredibile successo attirando l’attenzione del persuasivo imprenditore V.A. Vandevere (Michael Keaton) che recluta l’insolito elefante per il suo nuovo straordinario circo, Dreamland. Dumbo vola sempre più in alto insieme all’affascinante e spettacolare trapezista Colette Marchant (Eva Green) finché Holt scopre che, dietro alla sua facciata scintillante, Dreamland è pieno di oscuri segreti.”Questa la sinossi ufficiale della nuova versione dell’amatissimo cartone e proprio in questi giorni Enterteinment Online ha pubblicato una nuova featurette del film, con interviste ai protagonisti dell’atteso remake e scene inedite in anteprima.La nuova pellicola, che uscì nel 1941 e vinse un Oscar come Miglior canzone in un musical, sarà diretta dal regista, geniale dark e visionario Tim Burton, anche alla regia di film di grande successo come “Big Fish”, Batman, La sposa cadavere e vede un cast di “stelle” molto ben nutrito. Faranno parte del film: Colin Farrell, Eva Green, Danny De Vito e Michael Keaton, il primo Batman tanto caro a Burton, che il regista ha voluto anche in “Beetlejuice”.Per questo riguarda la trama, Danny De Vito nel dietro le quinte afferma che “abbiamo bisogno di questi film ora”, trattando una tematica delicata come l’emarginazione e la diversità, temi in cui secondo Eva Green, Burton sarebbe “particolarmente ferrato”.Sarà l’ennesimo capolavoro di Tim Burton? Manca davvero poco e potremmo ammirare di nuovo il dolce elefantino, amato da tantissimi bambini in tutto il mondo, augurandoci che sia all’altezza del famoso cartone animato.

Mariangela Garofano, ilgiornale.it