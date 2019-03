Luisa Corsa spiega perché non fa più tv: “Non sono mai stata ambiziosa”

Un ritorno in televisione per Luisa Corna, ospita a Domenica In di Mara Venier, nella puntata del 3 marzo trasmessa su Rai 1. Nel salottino di Zia Mara, la Corna ha ripercorso la sua carriera, che si è arrestata agli inizi del 2000. E sul perché non sia più tornata in modo costante in televisione, spiega: “Ho sentito l’esigenza di fare un passo indietro per la conduzione, anche perché l’amore per la musica era più forte. Ho proseguito facendo Domenica In, poi la televisione era cambiata e i programmi con la musica erano sempre meno. Volevo seguire la mia grande passione e quindi sono uscita fuori dai radar. Non sono mai stata ambiziosa”, ha sottolineato. Nel corso dell’intervista, la Corna ha anche ricordato Giampiero Galeazzi, con il quale aveva condotto Notti Mondiali nel 2002: “Galeazzi? È un po’ che non lo vedo, ma ho un ricordo di un uomo stupendo, mi sono trovata bene”, ha affermato. Infine, Luisa Corna ha anticipato che sposerà Stefano Giovani, l’ufficiale dei Carabinieri di 15 anni più giovane: le nozze verranno celebrate a Palazzolo, il paese di Luisa, entro la fine del 2019.

