Ascolti tv, “Domenica In” conferma il suo successo

Ancora un buon risultato di ascolti per la puntata di “Che tempo che fa”, in onda in prima serata su Rai1. Il programma che ha proposto l’ intervista di Fabio Fazio al presidente francese Emmanuel Macron, è stato visto da 3 milioni 559 mila spettatori pari ad uno share del 14.1. A seguire “Che tempo che fa – Il tavolo” ha ottenuto il gradimento di 2 milioni 230 mila spettatori con il 12.6 di share.

Su Rai2, sempre in prime time, continuano gli ottimi ascolti della seconda serie di “The Good Doctor”: 2 milioni 248 mila spettatori e il 9 di share. Su Rai3 molto bene il debutto della nuova stagione di Amore Criminale. Il programma condotto da Veronica Pivetti , che ha raccontato la prima di sette storie di donne vittime di femminicidio, è stata seguita da 1 milione 2 mila spettatori e uno share del 4.3.

Ascolti ottimi per Domenica In che ieri ha registrato complessivamente 2 milioni 775 ascoltatori ed il 19.7% share. Il picco di 3 milioni 188 ascoltatori è stato raggiunto alle 15.54 durante l’intervento di Rita Dalla Chiesa che ha raccontato la sua storia con Fabrizio Frizzi.

Oltre 2 milioni (2 milioni 61 mila e il 19% di share) di Italiani hanno seguito alle 12 su Rai1 l’appuntamento con L’Angelus di Papa Francesco e a seguire “Linea Verde” con l’ottimo seguito di 2 milioni 975 mila spettatori e il 20.7 di share.

Nel preserale della rete ammiraglia domina ancora una volta “L’Eredità”, con un ascolto complessivo di 4 milioni e 560 mila spettatori e il 22,3 di share.

Nel pomeriggio di Rai3 sono stati 1 milione 113 mila i telespettatori che hanno seguito “Mezz’ora in più” di Lucia Annunziata, con uno share del 7.7, mentre il “Kilimangiaro” è stato visto da 1 milione 512 mila pari ad uno share del 10.4.

Sempre grande attenzione per tutta la programmazione sportiva su Rai2: nel pomeriggio “Quelli che il calcio” ha segnato 1 milione 108 mila spettatori, pari all’8.4 di share; a seguire “Dribbling” ha fatto registrare 664 mila spettatori e il 4.9 di share, mentre “Novantesimo minuto” ha raggiunto nella seconda parte 980 mila spettatori e il 4,8 di share. Bene, infine, in seconda serata anche la Domenica Sportiva, vista da 1 milione 113 mila spettatori, pari all’8.5 di share.

Complessivamente le reti Rai hanno conquistato il prime time, con 8 milioni e 79 mila spettatori e il 31.86 di share e l’intera giornata con 4 milioni 153 mila spettatori e il 37.06 di share.