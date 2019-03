Stasera, su Rai3, ci sarà un nuovo appuntamento con il “Lessico amoroso” di Massimo Recalcati

Stasera su Rai 3 alle 23.15 la sesta e penultima puntata di Lessico amoroso, si apre con la scena commovente e crudele di un addio, tratta dal film Palma d’Oro 2013 La vita di Adele. Siamo giunti all’ultima stazione, non tanto di Lessico amoroso, ma della storia di una coppia. È il momento in cui l’amato ci appare come un estraneo. «Io credo che tu sia completo prima di cominciare. E l’amore ti spezza», afferma senza pietà Philip Roth nel brano interpretato per la trasmissione da Alessio Boni.

La morte di un amore, secondo Massimo Recalcati, è, per chi la subisce, la morte non solo del proprio io, ma del mondo che quell’amore ha fatto nascere per la seconda volta. Nella morte di un amore, muore il mondo, perché l’amore è ciò che dava senso al mondo. Ed è proprio la malinconia incurabile per qualcosa che non c’è più, ciò che leggiamo nello sguardo di Joachim Phoenix in Lei, il capolavoro di Spike Jonze del quale Lessico Amoroso ripropone un estratto.

Chiude il monologo di Massimo Recalcati una straordinaria intervista a Enzo Bianchi, scrittore e fondatore della Comunità di Bose. Segue, come di consueto, il dibattito con il pubblico in studio.

La puntata sarà arricchita anche dalla lettura di un brano di Roland Barthes eseguita dall’attrice Carla Signoris.