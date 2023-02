Storia arrivata al capolinea per Totti e Noemi Bocchi? Alcune indiscrezioni lasciano pochi dubbi

(di Federica Zito) Dopo più di un anno di relazione la storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi sembrerebbe già finita. Dopo la bufera della separazione con Ilary, sembrava che tutto fosse tornato alla normalità, e invece, ancora oggi, si ritrova al centro del gossip.

Ad alimentare questo gossip è stata Deianira Marzano, l’influencer “Miss Pettegolezzo” che ha fatto notare un indizio in particolare che ha preoccupato i fan: l’ex capitano della Roma è stato avvistato da solo ad una serata e in quell’occasione non avrebbe avuto l’anello, simbolo di unione tra i due, anello che indossa se non in alcune occasioni in cui può essere visto o fotografato dai paparazzi.

Mentre l’ormai ex moglie, Ilary Blasi si gode il suo nuovo amore l’ imprenditore tedesco Bastian Muller, Totti e Noemi si trovano ad affrontare una crisi profonda.

Per ora nessuno dei due ha confermato o smentito la notizia che oramai da giorni giri sui social, ci resta solo attendere.

