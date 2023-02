Grammy Awards 2023, in nomination le hit virali di TikTok. Da Lizzo ai Måneskin

Tra le candidature al prestigioso riconoscimento musicale non mancano numerosi brani che hanno spopolato sulla piattaforma, da Lizzo a Beyoncé e dalle note passate di Kate Bush ai moderni ritmi rock dei Måneskin

Sulla strada della sessantacinquesima edizione dei Grammy Awards, attesa domenica 5 febbraio alla Crypto.com Arena di Los Angeles, si incammina anche TikTok. Alcune canzoni virali sul social network si contenderanno infatti il prestigioso riconoscimento musicale.

LIZZO

Tra gli artisti in gara c’è Lizzo, l’autoproclamata “Regina di TikTok” che, dopo l’album di debutto Cuz I Love You, vincitore di un Grammy nel 2020, concorre alla nuova edizione con il singolo About Damn Time, che ha ispirato sulla piattaforma 4.1 milioni di creazioni, ha scalato la classifica Billboard Hot 100 e ha ricevuto tre nomination ai Grammy, incluse Canzone e Registrazione dell’anno. “È stata davvero dura stare fermi” ha dichiarato a Hollywood Reporter l’ingegnere del suono Emerson Mancini. “Dovevo solo stare seduto lì per un po’ con una cerniera sulla bocca finché [la canzone] finalmente è uscita fuori. Dicevo “Ah! Devi alzarti e ballare. È così coinvolgente””. Anche Special, l’album di Lizzo, è in gara per due Grammy, incluso quello per l’Album dell’anno.

BEYONCÉ

TikTok ha contribuito anche all’ingresso del brano Cuff It di Beyoncé nella Top 10. Con più di 2.7 milioni di creazioni sulla piattaforma, la canzone ha ricevuto la candidatura ai Grammy come Miglior brano R&B. “Abbiamo fatto ballare il mondo intero. Stiamo portando gioia nel mondo e questo è ciò che significa di più per noi. Abbiamo fatto sorridere e unire le persone” ha dichiarato Brittany “Chi” Coney, parte del duo creativo Nova Wav che ha collaborato alla stesura del brano.

ROSALÍA

Lo scorso marzo la performance Motomami Live di Rosalía su TikTok, un’esibizione delle 14 tracce del terzo album della star, ha attirato quattro milioni di visualizzazioni. Il video, già nominato nel 2022 come Miglior videoclip lungo ai Latin Grammy Awards e agli Mtv Europe Music Awards, concorre ora ai Grammy nella stessa categoria. “Le nominations ai Grammy, ai Latin Grammy e agli Ema di Mtv sono uno testamento non sono dell’abilità artistica di Rosalía, ma anche del ruolo giocato da TikTok nell’offrire agli artisti opportunità senza fine per esprimersi” ha dichiarato Marisa Jeffries, direttrice del dipartimento statunitense di music partnership di TikTok. “Siamo ovunque campioni per le comunità creative ed è un onore che questo lavoro sia riconosciuto da alcune delle più rispettate istituzioni del mondo della musica. TikTok continuerà a spingere i confini di come la musica viene vissuta e condivisa mentre favorisce le incredibili visioni degli artisti sulla piattaforma”. Rosalía, che sul social ha circa 29 milioni di followers, ha dato vita a 1.9 milioni di contenuti accompagnati dal brano Bizcochito e il grande successo ha fatto sì che l’album Motomami ricevesse una candidatura per il Miglior album rock o alternativo.

PASSATO E FUTURO

Con la generazione di centinaia di migliaia di creazioni video, lo scorso anno l’anteprima su TikTok del brano Unholy di Sam Smith e Kim Petras ha fatto schizzare il brano al terzo posto della classifica Billboard Hot 100. Con 2.5 milioni di contenuti generati, il brano è ora in prima fila per aggiudicarsi il Grammy come Miglior performance di duo pop/gruppo. Dal passato torna invece Running Up That Hill di Kate Bush, brano del 1985 rinato grazie a Stranger Things e TikTok, dove ha dato vita a più di 2.5 milioni di contenuti. Nonostante la canzone non sia candidata ai Grammy perché troppo vecchia, la colonna sonora della serie Netflix è nominata come Miglior colonna sonora compilation per i media visivi. Tra le tracce incluse c’è anche Master of Puppets, successo dei Metallica del 1986. Non mancano infine i Måneskin, che dopo aver vinto l’Eurovision nel 2021 hanno collezionato successi anche su TikTok. La band rock italiana, che sulla piattaforma conta 6.4 milioni di followers, ha lanciato più di 8.5 milioni di creazioni con la hit Beggin e concorre ora ai Grammy come Miglior artista esordiente.