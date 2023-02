Eurovision Song Contest 2023, svelato il palco dello show

La Liverpool Arena ospiterà l’Eurovision Song Contest 2023, in programma martedì 9, giovedì 11 e sabato 13 maggio

Martedì 9 maggio si alzerà il sipario sulla sessantasettesima edizione dell’Eurovision Song Contest. Nelle scorse ore l’organizzazione dello show ha mostrato le prime immagini del palco della Liverpool Arena.

EUROVISION SONG CONTEST 2023, LA SCENOGRAFIA

Manca sempre meno alla nuova edizione della competizione musicale che nel corso degli anni ha lanciato grandi star della musica, come ad esempio i Måneskin, gli ABBA, Celine Dion e Loreen. A circa tre mesi dall’inizio, la produzione ha mostrato alcuni rendering del palco offrendo un primo sguardo sulla scenografia.

Nei giorni scorsi l’organizzazione ha effettuato i sorteggi decretando in quale dei due appuntamenti dovranno sfidarsi i trentuno Paesi semifinalisti.

Martedì 9 maggio vedremo sul palco:

Serbia

Lettonia

Irlanda

Norvegia

Portogallo

Croazia

Malta

Svezia

Moldavia

Svizzera

Israele

Olanda

Finlandia

Azerbaigian

Repubblica Ceca

Giovedì 11 maggio sarà la volta di:

Armenia

Cipro

Romania

Danimarca

Belgio

Islanda

Grecia

Estonia

Albania

Australia

Austria

Lituania

San Matino

Slovenia

Georgia

Polonia

Le Big 5 e la nazione vincitrice accederanno direttamente all’appuntamento conclusivo di sabato 13 maggio. Quindi, in finale Italia, Francia, Regno Unito, Germania, Spagna e Ucraina.

Il 2022 ha visto il trionfo dell’Ucraina grazie alla Kalush Orchestra con Stefania, secondo posto per il Regno Unito rappresentato da Sam Ryder e la sua Space Man, medaglia di bronzo per la Spagna di Chanel con SloMo. A seguire la Svezia con Hold Me Closer di Cornelia Jakobs e la Serbia con In corpore sano di Konstrakta.