Clizia Incorvaia mostra la pancia piatta, gli hater si scatenano

Clizia Incorvaia mostra con orgoglio la sua forma fisica ritrovata dopo la seconda gravidanza. Sui social posa con addosso un top cortissimo e pantaloni a vita bassa, e lascia gli addominali tonici in bella mostra. E’ felice e soddisfatta della sua linea, ma gli hater sono in agguato e non manca chi la critica o la “accusa” di aver fatto ricorso al chirurgo estetico.

Clizia Incorvaia, splendida 42enne, posa per i social con la pancia scoperta e scrive: “E finalmente dopo quasi un anno dalla nascita di Gabri fanno capolino ‘gli addominali’ di cui non ricordavo l’esistenza”. Indossa un top cortissimo che arriva appena sotto il seno e un paio di jeans neri a vita bassa: il ventre nudo è tonico e si nota un accenno di tartaruga. Lei è orgogliosa della sua forma ritrovata e vuole condividere la gioia con i follower, peccato che c’è sempre chi ha da ridire e smorza l’entusiasmo.

I commenti degli hater

“Fate passare un messaggio sbagliato e fate sentire sbagliate tutte quelle donne che non possono a un anno dal parto tornare in forma”, scrive qualcuno a commento del post di Clizia Incorvaia. “Sicuramente la pancia è passata dal chirurgo plastico” aggiunge un’altra persona. “Esibizionista in modo eccessivo” si legge anche, oppure: “Lo trovo penoso, la vita è tutta un’altra cosa”.

La replica di Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia non perde il sorriso davanti agli attacchi degli hater e risponde a tono a chi la critica. “Mi fanno sorridere i commenti così! Esiste lo stile di vita sano, ossia mangiare bene, bere tanta acqua, non fumare, allenarsi 2 o 3 volta a settimana e si ritorna alla propria forma di partenza”, scrive. E poi prosegue: “Ragazze nella vita ci vuole impegno e obiettivi e, per carità, priorità. Io non faccio la mamma fenomeno come ve ne sono tante che dopo un mese e neppure dalla nascita è più magra di prima”. Non ci sono ricette giuste per tutte, ma ognuna deve essere libera di decidere per sé: “Nonna Maria docet: ‘9 mesi per mettere e 9 mesi per togliere la pancia’. Poi ricordatevi che siamo tutte diverse e ognuna ha tempi più lunghi o più brevi rispetto ad altre. Io condivido le mie esperienze di mamma che tutto vuole tranne essere perfetta”, scrive, concludendo con le emoji di un occhiolino e un cuore.

Clizia Incorvaia ha dato alla luce il suo secondogenito, Gabriele, un anno fa. Il primo figlio avuto da Paolo Ciavarro è nato il 20 febbraio 2022 e ha riempito di gioia i cuori di tutta la famiglia: non solo di mamma e papà, ma anche di Nina (la prima bimba che l’influencer ha avuto dall’ex marito Francesco Sarcina) e dei nonni, in particolare di Eleonora Giorgi, innamorata follemente del suo nipotino. In estate il bimbo è stato battezzato e come padrino è stato scelto Alfonso Signorini che, inserendo Clizia e Paolo nel cast del “Grande Fratello Vip 4”, è stato di fatto l’artefice del loro incontro. Mancano solo le nozze per coronare questa bella favola d’amore.