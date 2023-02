Brutto periodo per Elettra Lamborghini: “Vado dallo psicoterapeuta, ho tre traumi”

Elettra Lamborghini vive, parole sue, un brutto periodo. In tv rivela di avere tre traumi: “Vado dallo psicoterapeuta”. Lo confessa ad Alessandro Cattelan, durante l’intervista nel salottino del programma Stasera c’è Cattelan, su Rai Due.

L’ereditiera 28enne quando si accomoda in poltrona davanti al conduttore esordisce: “E’ un periodaccio, sono un po’ triste e disillusa. Dai, parliamo di cose belle…”. Cattelan, però, vuole saperne di più e non lascia correre.

“Quando sei profonda così mi fai impazzire”, commenta Alessandro Cattelan. Le domanda il motivo della sua disillusione. “Le persone. Se ho problemi con mio marito? Grazie al cielo no. In generale, dico che le persone sono un po’ cattive e forse io le prendo troppo sul serio”, spiega Elettra.

Afrojack è la persona a lei più cara: è lui a starle accanto in questo momento complicato. La cantante del marito dice: “E’ un gioiellino quel ragazzo. Sono molto fortunata. In questi giorni ho veramente pianto tanto, lui mi è stato molto vicino“. Alessandro Cattelan le domanda: “Ma perché piangi?”. La Lamborghini si rabbuia e lo svela.

“E’ un periodaccio. Ogni tanto, non lo sai, stai male. Però mi sto facendo aiutare. Ho fatto già due sedute di EMDR, una terapia che lavora sui traumi. Io penso di avere avuto tre traumi. Gli altri due non te li racconto, però uno è che non riesco a superare la morte della mia cavalla. Io faccio la scherzosa, ma è qualcosa che mi fa male. Mi ha fatto soffrire tantissimo. Sono trascorsi già tre anni”, confessa Elettra.

In molti sui social credono che uno dei traumi passati a cui si riferisca l’artista sia quello causato dal litigio con la sorella Ginevra, quest’anno concorrente del GF Vip, espulsa dal reality show a causa delle frasi da ‘bulla’ pronunciate della Casa contro Marco Bellavia. Le due, nonostante la 30enne abbia provato a riavvicinarsi ad Elettra, non si sono ancora chiarite.