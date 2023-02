Bresh domina la classifica dei singoli più venduti

Il rapper Bresh conquista la prima posizione della classifica FIMI dei singoli più venduti in Italia nell’ultima settimana con “Guasto d’amore”, canzone presentata in anteprima durante i concerti nei club dello scorso autunno, tanto da essere già molto apprezzata dai fan, che ne richiedevano la pubblicazione ufficiale; il brano racconta la passione dell’artista per la sua squadra del cuore, il Genoa. Si accomoda in seconda posizione “Shakira: Bzrp Music Sessions Vol. 53”; si tratta di un singolo a cura del produttore argentino Bizarrap e della cantante colombiana Shakira, un dissing che ha fatto molto discutere nei confronti dell’ex marito della pop star Gerard Pique. Guadagna il gradino più basso del podio “Flowers” ed è il nuovo singolo di una delle regine mondiali del pop Miley Cyrus.Precipita al quarto posto “Cookies ‘n Cream”, brano firmato da Guè, tratto dall’ultimo disco “Madreperla” e confezionato con il supporto della rapper Anna, famosa per la hit “Bando” e il trapper Sfera Ebbasta. Debutta direttamente al quinto posto BLANCO con “L’isola delle rose”, ultimo singolo del vincitore, insieme a Mahmood, lo scorso anno, del Festival di Sanremo. Di nuovo l’argentino Bizzarap in sesta posizione, stavolta con “BZRP Music Session #52”, accompagnato dal ventenne spagnolo Quevedo. Scende al settimo posto il rapper napoletano classe 2001 Geolier con “X caso”, anche questo brano vede la collaborazione di Sfera Ebbasta. Passo indietro fino all’ottava posizione per l’ex “Amici di Maria De Filippi” Annalisa con “Bellissima”, il suo tormentone post estivo. Scende al nono posto Shiva con “Non lo sai”, singolo estratto dall’ultimo album “Milano Demons”. Chiude la top ten il rapper italo-marocchino Medy, che insieme a Capo Plaza propone “Arai”.