MasterChef 11, chi sono gli eliminati dell’ottava puntata

Una puntata che ha sconvolto non poche certezze all’interno della Masterclass, e che ha visto l’uscita di altri due concorrenti in gara. L’appuntamento con MasterChef è tutti i giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, disponibile anche on demand e su Sky Go

Protagonisti della Mystery Box sono stati i tuberi, tesori che nascono nella profondità del terreno ma che poi si trasformano nei piatti. Nella foto Pietro ascolta attento le indicazioni dei giudici.



Sulle loro postazioni gli aspiranti chef hanno trovato tuberi comuni e altri più particolari, obiettivo: preparare un piatto degno della cucina di MasterChef Italia.



Per l’Invention Test è arrivato tra i fornelli Enrico Costanza , “giardiniere culinario stellato” i cui prodotti hanno sconvolto non poche certezze all’interno della Masterclass.



Carmine alle prese durante la difficilissima prova.



Tra Mime e Carmine, il migliore è Christian: è lui che esalta al meglio i prodotti della terra con il suo piatto e…inizia a diventare un avversario temibile.



A Tracy, Christian assegna un piatto dolce che dovrà essere realizzato con una pianta dal sapore amaro (e lei non gradisce).



Ricky presenta un piatto giudicato dall’ospite “primitivo” a causa della scarsa cottura delle patate, crude a giudicare dal parere dei giudici.



La caponata presentata da Pietro non convince i giudici e neanche l’ospite. Il suo piatto è il peggiore dell’Invention Test, suo malgrado deve togliersi il grembiule e lasciare per sempre la cucina di MasterChef.



Siamo alle note dolenti dell’ultima prova, il temutissimo Pressure Test in cui la squadra rossa (sconfitta dai blu nell’esterna), affronta il tema del fritto. Dalia si ritova tra i peggiori ed è a un passo dall’uscire di scena.



Per i giudici è lei a dover abbandonare la gara, Dalia saluta e ringrazia tutti tra le lacrime dei compagni e l’incoraggiamento dei giudici.