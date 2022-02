Girare Peaky Blinders 6 senza Helen McCrory è stato “molto strano” per Cillian Murphy

L’ultima stagione della serie di Steven Knight in Italia arriverà prossimamente in streaming su Netflix, ma non ci sarà l’interprete di Zia Polly venuta a mancare lo scorso aprile

Peaky Blinders, la serie di Steven Knight ambientata nell’Inghilterra degli anni ’20, tornerà molto presto su BBC e, in Italia, su Netflix (ancora non conosciamo una data precisa). Quel che è certo a questo punto, però, è che nella sesta e ultima stagione non vedremo uno dei membri del cast più amati, Helen McCrory. L’attrice, interprete di Elizabeth zia “Polly” Gray, infatti, ci ha lasciati lo scorso aprile all’età di 52 anni prima che potesse prendere parte alle riprese dei nuovi episodi della serie. Lo ha confermato l’interprete di Tommy Shelby Cillian Murphy che ha detto di essersi sentito un po’ perso sul set senza di lei.

In Peaky Blinders 6 non ci sarà Helen McCrory: Il ricordo di Cillian Murphy

Parlando con Esquire, Cillian Murphy ha raccontato qualche retroscena sulla mancata partecipazione di Helen McCrory alla sesta stagione di Peaky Blinders, le cui riprese sono state rallentate naturalmente dalla pandemia. A quanto pare, proprio quando la produzione della serie era pronta per ripartire, gli autori hanno appreso che McCrory era affetta da un cancro al seno in stato avanzato e che quindi non avrebbe potuto lavorare. Pertanto le sceneggiature sono state riscritte eliminando da ogni scena zia Polly.

Non sappiamo come sarà gestita, nella storia, l’assenza dell’attrice. Ma Murphy ha raccontato che per lui e per l’intera troupe è stato molto difficile lavorare senza di lei. “Era una cara, cara amica ed era il cuore pulsante di questa serie, quindi è stato molto strano essere sul set senza di lei”, ha detto l’attore. Probabilmente, ha osservato Murphy, se non ci fosse stato il Covid, Helen McCrory avrebbe anche potuto esserci. “La cosa difficile da comprendere è che, se non fosse stato per il Covid, ci sarebbe un’altra versione dell’ultima stagione con Helen presente. Ma era una persona così riservata e fo**utamente coraggiosa”, ha aggiunto l’attore riservando solo parole gentili per la sua ex co-star. “Non ho mai perso nessuno così, che era giovane e una mia amica. Era magnifica. Era una persona assolutamente magnifica”, ha aggiunto.

Murphy, in seguito, non si è sbilanciato sui dettagli della sesta stagione di Peaky Blinders. Ha detto soltanto che l’atmosfera dei nuovi episodi sarà “dannatamente oscura”. E mentre il creatore Steven Knight si era già spinto a comunicare ai fan la sua intenzione di continuare la storia dei Peaky Blinders in un film sequel, il protagonista ha detto: “Sono aperto a nuove idee. Penso che Steven voglia farlo, ma io non ne so nulla”. Qui sotto, invece, vedete il primo trailer di Peaky Blinders diffuso il mese scorso.



