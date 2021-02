Richard Berry accusato di incesto dalla figlia, è scandalo in Francia

Coline Berry-Rojtman ha presentato una denuncia per stupro incestuoso contro il padre, attore e regista molto conosciuto in Francia. Si parla di presunti abusi che sarebbero avvenuti quando era una bambina, ai tempi in cui lui era sposato con la cantante Jeane Manson. Berry smentisce tutto: “Accuse indicibili”.

Se negli Usa tiene banco il caso delle accuse di violenze di Evan Rachel Wood a Marilyn Manson, anche la Francia è travolta da uno scandalo, che vede protagonista Richard Berry. L’attore 70enne de Il suonatore di violino, anche regista del film L’immortale con Jean Reno, è stato accusato di incesto dalla figlia Coline Berry-Rojtman, attrice e talent agent. Lui ha negato tutto, parlando di “spazzatura” e “menzogne”.

La denuncia di Coline Berry-Rojtman

È stato Berry a contattare Le Monde con la sua versione dei fatti, sapendo che la figlia era già in contatto con i giornali per raccontare la sua storia di presunta vittima di abusi da parte del padre. Il 21 gennaio, la ragazza ha depositato alla Procura di Parigi una denuncia per “atti di stupro incestuoso o violenza sessuale e corruzione minorile”. La figlia maggiore dell’attore ha raccontato al quotidiano francese di un padre che la baciava “sulla bocca con la lingua” e spesso andava in giro nudo a casa. A metà degli anni ’80, l’avrebbe spinta a partecipare a “giochi sessuali” con lui e l’allora sua partner, la cantante americana Jeane Manson. Sulla denuncia si leggono particolari raccapriccianti sui weekend in cui la coppia aveva la custodia dei figli (Coline e la figlia della cantante, S.), con il padre che avrebbe spinto Coline, all’epoca ancora una bambina (è nata nel 1976), a toccare gli organi sessuali suoi e della sua compagna.

La versione di Richard Berry

Completamente differente la verità di Berry: “Inequivocabilmente e con tutte le mie forze nego queste indicibili accuse. Non ho mai avuto rapporti inappropriati o incestuosi con Coline, né con nessuno dei miei figli”. La denunciante è nata dalla relazione tra Berry e l’attrice Catherine Hiegel. Dopo il divorzio da Jeane Manson, si è risposato con l’attrice franco-britannica Jessica Forde dalla quale ha avuto una figlia nel 1992, l’attrice Joséphine; è inoltre padre di Mila, avuta nel 2014 dalla sua attuale moglie Pascale Louange.

Valeria Morini, cinema.fanpage.it